Черный вертолёт из Канады приземлился на аэродроме под Новосибирском

Канадские путешественники решили облететь 38 тыс. км, а сегодня они прибыли в Новосибирск

Вечером 25 июля на новосибирском аэродроме «Мочище» приземлился вертолёт кругосветной экспедиции C150 Global Odyssey — четверо пилотов посвятили тур 150-летию Канады.





Чёрный вертолёт Bell 429 Global Ranger пробыл на новосибирском аэродроме около 30 минут — дозаправился и улетел, рассказали НГС.НОВОСТИ в администрации «Мочище».





Пилоты успели сфотографироваться с новосибирскими споттерами — любителями авиационной фотографии — и раздать автографы.







«Думали расспросить их перед вылетом, но пилоты торопились в дорогу. В Красноярске у них [будет] ночёвка. Они сегодня перелетели из Тюмени в Омск, оттуда — к нам», — отметил один из очевидцев Павел Осокин.





Кругосветку придумали фанаты авиации и патриоты Канады Боб и Стивен Денглеры





По информации на сайте путешественников команды C150 Global Odyssey (C150GO), кругосветку придумали отец и сын Боб и Стивен Денглеры — они посвятили её 150-летию родной Канады.





Споттеры успели только взять автографы у канадских лётчиков, и они улетели дальше, в Красноярск





Также в команде — пилоты Роб МакДафф и Сергей Комаров. Всего за месяц путешественники планируют преодолеть 38 тыс. км и побывать в 100 аэропортах в разных городах 14 стран мира.











Этим летом в Новосибирск уже залетали кругосветные путешественники на вертолёте — российско-польская экспедиция планировала облететь земной шар за 50 дней. Экипаж преодолел более 36 тыс. км на момент прибытия в Новосибирск. А чуть позже в нашем городе на 4 дня остановился путешественник из Германии Роберт Моор, проехавший тысячи километров на электрическом велосипеде.

