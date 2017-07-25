Студентка НГУ из Узбекистана снялась для ролика «Золотой короны»

Сарафроз Эркинова родилась в Ташкенте, а сейчас учится на медика в НГУ

25-летняя студентка НГУ Сарафроз Эркинова снялась в видеоинструкции для системы денежных переводов «Золотая корона» — девушку выбрали благодаря яркой внешности и умению говорить на узбекском языке.





«Мне подруга скинула ссылку о том, что [в агентстве Elite Stars] ищут человека, который говорит на узбекском. Я написала и меня попросили скинуть свою фотографию. Потом меня пригласили, посмотрели на меня и решили, когда съёмки. <…> Сложность была лишь в том, что я не привыкла работать на камеру. А так все прошло хорошо, в дружеской атмосфере», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Сарафроз Эркинова. Она призналась, что это не первый её опыт работы моделью, раньше она сотрудничала с агентством Green Models.







В компании «Золотая корона» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что съёмка с девушкой, говорящей на узбекском языке, — первая инструкция для мобильного приложения денежных переводов, которая рассчитана на приезжих из Средней Азии.





«Когда ты работаешь с аудиторией двуязычной, надо выдавать им на двух языках инструкцию. <…> Завтра у нас будет на таджикском, послезавтра на казахском, потом ещё на каком-нибудь. <…> На родном языке им, возможно, инструкцию посмотреть будет приятнее, понятнее и удобнее», — пояснили в «Золотой короне».





Съёмки прошли в дружеской атмосфере, рассказывает Сарафроз Эркинова





Это уже не первое новшество в Новосибирске, которое делает сервис для приезжих иностранцев удобнее. Например, в аэропорту Толмачёво появились стойки с буклетами о достопримечательностях города на китайском языке, а в новосибирском метро на этом же языке сделали карту станций.

