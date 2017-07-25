Губернатор повысил тарифы на эвакуацию машин

Тариф на эвакуацию и хранение машин подняли в среднем на 1,5 %

Власти Новосибирской области подняли тариф на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках.





Постановление об этом подписано губернатором Владимиром Городецким и опубликовано 25 июля на сайте правительства Новосибирской области.







«Определить базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств (за исключением судна) на специализированную стоянку на территории Новосибирской области транспортным средствам категорий A, В, M в 1750 руб.», — говорится в документе.







За эвакуацию грузовиков, автобусов с прицепами и без (транспортные средства категорий C, D, BE, CE, DE), а также негабаритного транспорта нужно будет заплатить 5450 руб.







Базовый тариф на эвакуацию повысили в среднем на 1,5 %: раньше эвакуация автомобилей и мотоциклов стоила 1724 руб., а автобусов — 5416 руб.







Также губернатор повысил тариф на хранение транспорта на штрафстоянках. За час нахождения мотоциклов и мопедов на штрафстоянке придётся заплатить 22,4 руб., легковых авто и автобусов весом до 3500 кг — 44,8 руб. Владельцы легковых машин с прицепом, автобусов массой больше 3500 кг и грузовиков заплатят за час на штрафстоянке 89,6 руб., а негабаритного транспорта — 134,4 руб.







В конце прошлого года депутаты Заксобрания приняли областной закон об эвакуации автомобилей. Теперь автовладельцы смогут забирать машины со штрафстоянок, не предъявляя квитанций об оплате услуг эвакуатора и стоянки.