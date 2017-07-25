Проливные дожди уничтожили дорогу в Октябрьском районе

Промоины на дороге на ул. Чехова
Промоины на дороге на ул. Чехова

В Новосибирске жители частного сектора в Октябрьском районе несколько лет ездят по разбитой и размытой дороге, которую не ремонтируют.


«В этом районе я живу 10 лет. Года с 2015-го какая-то контора возила строительный мусор, делала снегоотвал. Ходило огромное количество КамАЗов, на этом скате, где сейчас промыв дороги, дорога образовывала бугорок и вода расходилась в стороны. Так как у них КамАЗы там буксовали, они этот бугорок сняли, и с того момента начался размыв. В прошлом году этот размыв увеличился», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель частного сектора Алексей Дербнев.


Дорогу размыло на ул. Чехова около домов № 429, 451, 455 — у перекрёстка с ул. Воскова. Ул. Чехова — самая удобная для автомобилей в этом частном секторе: здесь могут разъехаться встречные машины, говорит Дербнев. Он живёт на ул. Кузбасская и каждое утро выезжает на машине через ул. Чехова и Воскова на ул. Кирова. Сама ул. Кузбасская, которая тоже ведёт к ул. Кирова, слишком узкая — тут встречные автомобили уже не разъедутся.


«Весной проваливаются машины там серьёзно (на перекрёстке ул. Чехова и Воскова. — Е.Г.) — вплоть до того, что поломки. Сейчас в основном там ездим: сбоку ползём, потом канавы пересекаем, иногда более удачно, иногда там цепляешь машиной что-нибудь. Все аккуратно ползут, но когда едет крупная машина — "ГАЗель", автобус, как я вчера наблюдал — в буквальном смысле у него 3 колеса стоят, а 4-е крутится в воздухе. 


Там промывы есть до полуметра уже, если не больше. Промоины идут таким образом, что их не объедешь уже, в любом случае приходится их пересекать», — рассказал местный житель.



В прошлом году Алексей обращался в администрацию Октябрьского района, чтобы там помогли сделать дорогу, однако получил ответ, что перекрёсток ул. Воскова и Чехова не вошёл в план ремонта.


Алексей подчеркнул, что дорога на ул. Чехова никогда не бывает пустой. «Это единственная артерия, по которой мы двигаемся. Народу здесь живёт достаточное количество, и в принципе поток машин большой», — сказал житель Октябрьского района.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска о сроках ремонта дороги на ул. Чехова.


Дорога на ул. Чехова
Дорога на ул. Чехова


Дорога на ул. Чехова
Дорога на ул. Чехова


Дороги частного сектора часто оказываются забытыми и ждут ремонта очень долго. Недавно власти отчитались о том, что отремонтировали несколько таких в Заельцовском районе.

Елена Громкова
Фото и видео Алексея Дербнева

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