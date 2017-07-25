Время местное: в Новосибирске начали продавать новые билеты на поезда

Новые билеты РЖД появились в Новосибирске с начала июля  
Новые билеты РЖД появились в Новосибирске с начала июля  

«Российские железные дороги» начали продавать новые билеты на поезда дальнего следования — теперь там указывают местное время отправления и прибытия поезда и перечень услуг для пассажиров.


«Внешний вид билета весь июль немного менялся. Раньше в билетах писали название станции, теперь — название вокзала (например, вместо «станция Москва-Ярославская» теперь пишут «Ярославский вокзал». — М.Ш.) и местное время отправления, эти изменения пришли в начале июля. Такие билеты появились уже в Новосибирске», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ региональный представитель «дочки» РЖД — АО «Федеральная пассажирская компания» Олег Асратян. 


В начале осени на билетах появятся значки с перечнем услуг, включённых в стоимость проезда, отметил Асратян. 


«Информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания.


Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных», — пояснил Асратян.


Образец нового билета ОАО «РЖД» опубликовало на своей официальной странице в Facebook.



Напомним, почти полгода назад — в декабре 2016 года — ОАО «Российские железные дороги» начали продавать билеты на поезда за 60 дней до поездки.

Мария Шевлягина 
Фото Татьяны Фатеевой (1), facebook.com/rzd.official (2) 

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