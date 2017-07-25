Царя затопило: в парке «Городское начало» из-под земли бьёт кипяток

Вода н а площадке возле памятника императору Александру III
Вода на площадке возле памятника императору Александру III

Днём 25 июля возле парка «Городское начало» из-за прорыва теплотрассы залило кипятком часть площади, а также дом по ул. Обская, 2, который стоит неподалёку.


«И в прошлом году прорывы были, провалы брусчатки — тогда прорывало где-то возле выезда с ул. Фабричной, около пл. Будагова. Из-за этого прорыва в подвале из стены течёт горячая вода. Сейчас мы круглосуточно дежурим, потому что вынуждены откачивать с помощью насоса поступающую к нам в подвал воду», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ работник одной из фирм, которая расположена в доме по ул. Обская, 2. 


Горячая вода из стены затапливает подвал дома по ул. Обская, 2



Вода на площадке затопила тротуар недалеко от памятника императору Александру III — как рассказали очевидцы, кипяток хлещет из канализационного люка.


«По данной зоне теплоснабжения идут гидравлические испытания тепловых сетей. Сейчас определяется, чей это дефект — это могло быть либо на наших сетях, либо на сетях абонента. Данный участок был отключен аварийной бригадой. Температура воды не превышает 40 градусов», — рассказали в пресс-службе компании «СИБЭКО». 


Начиная с конца мая такие коммунальные аварии появляются на улицах Новосибирска регулярно — например, 14 июня в Калининском районе Новосибирска вырвавшийся из-под земли фонтан залил тротуар и проезжую часть.

Мария Шевлягина
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