Царя затопило: в парке «Городское начало» из-под земли бьёт кипяток

Вода на площадке возле памятника императору Александру III

Днём 25 июля возле парка «Городское начало» из-за прорыва теплотрассы залило кипятком часть площади, а также дом по ул. Обская, 2, который стоит неподалёку.





«И в прошлом году прорывы были, провалы брусчатки — тогда прорывало где-то возле выезда с ул. Фабричной, около пл. Будагова. Из-за этого прорыва в подвале из стены течёт горячая вода. Сейчас мы круглосуточно дежурим, потому что вынуждены откачивать с помощью насоса поступающую к нам в подвал воду», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ работник одной из фирм, которая расположена в доме по ул. Обская, 2.







Горячая вода из стены затапливает подвал дома по ул. Обская, 2









Вода на площадке затопила тротуар недалеко от памятника императору Александру III — как рассказали очевидцы, кипяток хлещет из канализационного люка.







«По данной зоне теплоснабжения идут гидравлические испытания тепловых сетей. Сейчас определяется, чей это дефект — это могло быть либо на наших сетях, либо на сетях абонента. Данный участок был отключен аварийной бригадой. Температура воды не превышает 40 градусов», — рассказали в пресс-службе компании «СИБЭКО».







Начиная с конца мая такие коммунальные аварии появляются на улицах Новосибирска регулярно — например, 14 июня в Калининском районе Новосибирска вырвавшийся из-под земли фонтан залил тротуар и проезжую часть.