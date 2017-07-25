Гостил у друга: полиция нашла пропавшего в Академгородке школьника

Пропавшего школьника нашли в Академгородке

Новосибирские полицейские разыскали 16-летнего школьника Григория Пацюка, который потерялся в Академгородке 4 дня назад.





Как оказалось, всё это время он гостил у своего друга в Советском районе города.







«Когда поднялась волна, появились свидетельства о том, что его видели, его подвозили, скажем так, до того места. Соответственно, локализовали квадрат, где он может находиться, и вычислили его друзей. Полиция выехала, он там оказался», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.







По его словам, сейчас найденный подросток даёт объяснения в полиции. «Говорит, обиделся на родителей и вследствие этого ушёл из дома», — уточнил Павел Злобин.







16-летний Григорий Пацюк потерялся 4 дня назад: он ушёл из дома по ул. Арбузова, пока его родители были на работе. Семья пыталась дозвониться до школьника, но абонент был недоступен.