Такое бывает раз в 10 лет: град размером с перепелиное яйцо обрушил крышу стадиона в НСО

Крупный град в Усть-Тарке
Крупный град в Усть-Тарке

Вечером 24 июля в селе Усть-Тарка Новосибирской области пронёсся шквалистый ветер — порывы ветра и град порушили крыши зданий.


Как сообщил НГС.НОВОСТИ начальник отдела территориальной безопасности и ЧС администрации Усть-Таркского района Александр Моржов, шквалистый ветер поднялся вечером около 17:00.


«В течение этого времени выпало 30 мм осадков — это град с дождём. Скорость ветра достигала 25–27 м/с.


Ветром были разрушены полностью крыша правого крыла здания стадиона "Темп" на площади где-то 500 кв. м вместе со стропилами. Ущерб примерно на 800 тыс. руб.


<…> Из людей никто не пострадал. У нас раз в 3–4 года происходят сильные ветра, но такие ураганные где-то раз в 10 лет», — пояснил он.


Побитый градом урожай
Побитый градом урожай


По словам Моржова, вместе с этим град размером около 2 см и ветер обрушили крыши гаража лесхоза, местного ДК и нескольких частных домов. Кроме того, ураган повредил деревья, линии электропередачи, открытый урожай картофеля и капусты.



В группе «Метеодневник» соцсети «ВКонтакте», где сообщают об опасных погодных явлениях по всему миру, написали, что в Усть-Тарке прошёл сильный конвективный шторм. Пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин не смог подтвердить эту формулировку НГС.НОВОСТИ. При этом он сообщил, что вчера в селе Северное зарегистрировали рекордное количество осадков — за ночь там выпало 2 месячных нормы осадков.


«Такого никогда не было в Северном. Перекрыт рекорд предыдущего максимума осадков для июля. Предыдущий был 65,6 мм в 1940 году», — отметил Ягудин.


Ранее синоптики спрогнозировали град с грозами в Новосибирске, вместе с ними в город придёт жара.

Кирилл Шматков
Фото vk.com/meteodnevnik (1), предоставлено Александром Моржовым (2)
Видео предоставлено Александром Моржовым

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