В Академгородке пропал школьник: его ищут четвёртый день

Григорий Пацюк
Григорий Пацюк

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 16-летнего школьника, который пропал в Академгородке 4 дня назад.


В пятницу, 21 июля, 16-летний Григорий Пацюк ушёл из дома по ул. Арбузова и пропал.


«С утра родители ушли из дома, он находился в квартире. А вечером вернулись с работы, его уже не было. С обеда его телефон стал недоступен. Мама ему пыталась дозвониться, но не смогла», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


По информации волонтёров, перед исчезновением подросток с родителями не ссорился.


«Раньше он уходил из дома, но, как говорит мама, это было на 2–3 дня, причём он всегда оставался на связи. В любой момент ему можно было позвонить, узнать, где он. То есть гостил у друга, но родители были в курсе, где он находится», — пояснил Павел Злобин.


Как сообщают волонтёры, у пропавшего прямые тёмно-русые волосы, длинная чёлка, карие глаза. Его рост 168–170 см. Предположительно, в день исчезновения подросток был одет в светлую олимпийку с красной надписью «Адидас», темно-синие спортивные штаны, на голове была красная бейсболка, был обут в синие кроссовки.


Всем, кому что-либо известно о местонахождении Григория Пацюка, просят позвонить в полицию по тел. 02, 232-18-69, 232-19-02, 330-02-02 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.


Поиски пропавших новосибирцев чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. Например, три дня назад очевидцы нашли возле острова Кудряш тело утонувшей 25-летней Ольги Сорочинской, которая пропала после ссоры с матерью.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено поисковым отрядом «Маяк»

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