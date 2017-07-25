В Академгородке пропал школьник: его ищут четвёртый день

Григорий Пацюк

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 16-летнего школьника, который пропал в Академгородке 4 дня назад.





В пятницу, 21 июля, 16-летний Григорий Пацюк ушёл из дома по ул. Арбузова и пропал.







«С утра родители ушли из дома, он находился в квартире. А вечером вернулись с работы, его уже не было. С обеда его телефон стал недоступен. Мама ему пыталась дозвониться, но не смогла», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.







По информации волонтёров, перед исчезновением подросток с родителями не ссорился.







«Раньше он уходил из дома, но, как говорит мама, это было на 2–3 дня, причём он всегда оставался на связи. В любой момент ему можно было позвонить, узнать, где он. То есть гостил у друга, но родители были в курсе, где он находится», — пояснил Павел Злобин.







Как сообщают волонтёры, у пропавшего прямые тёмно-русые волосы, длинная чёлка, карие глаза. Его рост 168–170 см. Предположительно, в день исчезновения подросток был одет в светлую олимпийку с красной надписью «Адидас», темно-синие спортивные штаны, на голове была красная бейсболка, был обут в синие кроссовки.







Всем, кому что-либо известно о местонахождении Григория Пацюка, просят позвонить в полицию по тел. 02, 232-18-69, 232-19-02, 330-02-02 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.





Поиски пропавших новосибирцев чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. Например, три дня назад очевидцы нашли возле острова Кудряш тело утонувшей 25-летней Ольги Сорочинской, которая пропала после ссоры с матерью.

