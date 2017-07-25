На девушку в бизнес-центре обрушился потолок: её увезли на «скорой»

На место происшествия выезжали полицейские



В одном из офисных зданий Новосибирска на 24-летнюю девушку обрушился потолок — случай произошёл около 14:00 днём 24 июля в Октябрьском районе.





«Вчера в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленной девушке 1993 г.р., которая получила ушибы вследствие того, что на неё упало потолочное покрытие в одной из организации по ул. Кирова. Полиция выехала на место происшествия и провела проверку», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Как рассказывают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», потолок упал на девушку в отделении банка «Левобережный», расположенном на ул. Кирова, 48.







«Действительно по этому адресу девушке вызывали "скорую" — она с травмами была доставлена в больницу», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского минздрава.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, девушку уже отпустили домой. «Сейчас с ней всё в порядке, она находится дома. Тяжёлых ушибов, к примеру, перелома позвонков — такого не было», — пояснили в полиции.





Сотрудники отделения банка, где произошёл несчастный случай, о таком происшествии не слышали. Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в пресс-службу головного офиса банка «Левобережный».





Жители НСО нередко получают травмы из-за падающих сверху предметов. В августе прошлого года на голову жительницы Бердска упала вывеска обувного магазина «Монро», когда её снимал сотрудник-стажёр.