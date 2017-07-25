На девушку в бизнес-центре обрушился потолок: её увезли на «скорой»

На место происшествия выезжали полицейские
На место происшествия выезжали полицейские

В одном из офисных зданий Новосибирска на 24-летнюю девушку обрушился потолок — случай произошёл около 14:00 днём 24 июля в Октябрьском районе. 


«Вчера в полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставленной девушке 1993 г.р., которая получила ушибы вследствие того, что на неё упало потолочное покрытие в одной из организации по ул. Кирова. Полиция выехала на место происшествия и провела проверку», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Как рассказывают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», потолок упал на девушку в отделении банка «Левобережный», расположенном на ул. Кирова, 48. 


«Действительно по этому адресу девушке вызывали "скорую" — она с травмами была доставлена в больницу», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе новосибирского минздрава. 


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, девушку уже отпустили домой. «Сейчас с ней всё в порядке, она находится дома. Тяжёлых ушибов, к примеру, перелома позвонков — такого не было», — пояснили в полиции. 


Сотрудники отделения банка, где произошёл несчастный случай, о таком происшествии не слышали. Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил запрос в пресс-службу головного офиса банка «Левобережный».


Жители НСО нередко получают травмы из-за падающих сверху предметов. В августе прошлого года на голову жительницы Бердска упала вывеска обувного магазина «Монро», когда её снимал сотрудник-стажёр.

Мария Шевлягина
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 11071
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено