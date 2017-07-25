Потянуло в технари: новосибирские вузы назвали самые популярные специальности

Приёмная кампания в вузах Новосибирска завершится 26 июля

Завтра в Новосибирске завершается приёмная кампания в вузах — в университетах начали подводить первые итоги.





На новый учебный год Новосибирской области выделили более 12,4 тыс. бюджетных мест. Большая часть из них — для бакалавров и магистрантов.







Вузы закончат принимать документы абитуриентов завтра, 26 июля. НГС.НОВОСТИ узнали, какие направления пользуются популярностью у нынешних абитуриентов.







Как сообщили в НГУ, уже несколько лет абитуриенты интересуются точными науками, сферой IT, экономикой и правом.





Больше всего заявлений они подали на направления «Прикладная математика и информатика» (756 заявлений — 55,7 тыс. руб./семестр), «Физика» (681 заявление — 62,7 тыс. руб./семестр) и «Экономика» (652 заявления — 67,5 тыс. руб/семестр).







Среди гуманитарных специальностей популярными остаются «История» (429 заявлений — 57,5 тыс. руб./семестр) и «Лингвистика» (449 заявлений — 57,5 тыс. руб./семестр), а самый высокий конкурс в НГУ — на «Бизнес-информатику» — 50,8 человек на место при квоте 5 мест.







В НГТУ больше всего заявлений подали на направление «Информатика и вычислительная техника» — более 1030.





Стоимость одного семестра по этой специальности начинается с 50,9 тыс. руб. за семестр. Также больше 1010 заявлений абитуриенты подали на «Электроэнергетику и электротехнику» — здесь стоимость обучения превышает 49 тыс. руб./семестр и на «Прикладную математику и информатику» — 670 заявлений со стоимостью 43,5 тыс. руб./семестр. По конкурсу на место лидируют такие направления, как «Лингвистика» и «Информационная безопасность».







Больше всего заявлений в СибГУТИ абитуриенты подали на «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» — 1263 заявления. На бюджет повезёт поступить 105 абитуриентам, тогда как коммерческое место стоит 56 тыс. руб. за семестр. Также в топе — направления «Информатика и ВТ» (1079 заявлений — 56 тыс. руб./семестр) и «Радиотехника» (520 заявлений — 56 тыс. руб./семестр).







В НГАСУ рассказали, что традиционно самыми популярными направлениями были «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Промышленное и гражданское строительство», «Проектирование зданий», «Архитектура», и «Информационные системы и технологии». «Очень много заявлений на "Архитектуру", но это традиционно. Это люди, которые уже определились, сегодня они сдают рисунок. Всегда нормально мы набираем на "Строительство"», — пояснили НГС.НОВОСТИ в вузе.







Самые популярные направления в СГУПСе — «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (710 заявлений — 107 тыс. руб./год), а также «Эксплуатация железных дорог» и «Строительство». В вузе тоже отметили возрастающий интерес к техническим специальностям.







В НГПУ абитуриенты принесли больше 26 тыс. заявлений. Самое популярное направление — «Лингвистика и педагогическое образование» — это английский, немецкий и китайский языки. «Абитуриенты также рассматривают программы: географическое образование и иностранный язык, начальное образование и иностранный язык, историческое образование, математическое образование и другие», — сообщает официальный сайт вуза.







Первые приказы о зачислении вузы начнут публиковать на своих официальных сайтах с конца июля.