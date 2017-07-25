Потянуло в технари: новосибирские вузы назвали самые популярные специальности

Приёмная кампания в вузах Новосибирска завершится 26 июля
Приёмная кампания в вузах Новосибирска завершится 26 июля

Завтра в Новосибирске завершается приёмная кампания в вузах — в университетах начали подводить первые итоги.


На новый учебный год Новосибирской области выделили более 12,4 тыс. бюджетных мест. Большая часть из них — для бакалавров и магистрантов.


Вузы закончат принимать документы абитуриентов завтра, 26 июля. НГС.НОВОСТИ узнали, какие направления пользуются популярностью у нынешних абитуриентов.


Как сообщили в НГУ, уже несколько лет абитуриенты интересуются точными науками, сферой IT, экономикой и правом. 


Больше всего заявлений они подали на направления «Прикладная математика и информатика» (756 заявлений — 55,7 тыс. руб./семестр), «Физика» (681 заявление — 62,7 тыс. руб./семестр) и «Экономика» (652 заявления — 67,5 тыс. руб/семестр).


Среди гуманитарных специальностей популярными остаются «История» (429 заявлений — 57,5 тыс. руб./семестр) и «Лингвистика» (449 заявлений — 57,5 тыс. руб./семестр), а самый высокий конкурс в НГУ — на «Бизнес-информатику» — 50,8 человек на место при квоте 5 мест.


В НГТУ больше всего заявлений подали на направление «Информатика и вычислительная техника» — более 1030. 


Стоимость одного семестра по этой специальности начинается с 50,9 тыс. руб. за семестр. Также больше 1010 заявлений абитуриенты подали на «Электроэнергетику и электротехнику» — здесь стоимость обучения превышает 49 тыс. руб./семестр и на «Прикладную математику и информатику» — 670 заявлений со стоимостью 43,5 тыс. руб./семестр. По конкурсу на место лидируют такие направления, как «Лингвистика» и «Информационная безопасность».


Больше всего заявлений в СибГУТИ абитуриенты подали на «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» — 1263 заявления. На бюджет повезёт поступить 105 абитуриентам, тогда как коммерческое место стоит 56 тыс. руб. за семестр. Также в топе — направления «Информатика и ВТ» (1079 заявлений — 56 тыс. руб./семестр) и «Радиотехника» (520 заявлений — 56 тыс. руб./семестр).


В НГАСУ рассказали, что традиционно самыми популярными направлениями были «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Промышленное и гражданское строительство», «Проектирование зданий», «Архитектура», и «Информационные системы и технологии». «Очень много заявлений на "Архитектуру", но это традиционно. Это люди, которые уже определились, сегодня они сдают рисунок. Всегда нормально мы набираем на "Строительство"», — пояснили НГС.НОВОСТИ в вузе.


Самые популярные направления в СГУПСе — «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» (710 заявлений — 107 тыс. руб./год), а также «Эксплуатация железных дорог» и «Строительство». В вузе тоже отметили возрастающий интерес к техническим специальностям.


В НГПУ абитуриенты принесли больше 26 тыс. заявлений. Самое популярное направление — «Лингвистика и педагогическое образование» — это английский, немецкий и китайский языки. «Абитуриенты также рассматривают программы: географическое образование и иностранный язык, начальное образование и иностранный язык, историческое образование, математическое образование и другие», — сообщает официальный сайт вуза.


Первые приказы о зачислении вузы начнут публиковать на своих официальных сайтах с конца июля. 

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 4032
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено