Сравни свою зарплату: в Новосибирске нашлись работники с зарплатой 3,5 миллиона в месяц

За два года в Новосибирске стало больше миллионеров

Новосибирскстат опубликовал свежие данные о распределении количества работников по размерам заработной платы.







Эту таблицу Росстат готовит не часто — последний раз её публиковали в 2015 году. Нынешние данные датированы апрелем 2017 года. По сравнению с прошлым распределением Росстат зафиксировал заметное снижение общего количества работников (с 592 398 человек до 533 161 человека, т.е. более чем на 59 тыс.).







Всех работников области статистики разделили в таблице на 21 группу по размерам начисленной зарплаты: до 7500 руб., от 7500 до 9000 руб. и т.д., вплоть до графы «от 1 млн руб. и выше».





Как выяснилось, количество миллионеров, т.е. получающих официальную зарплату от 1 млн руб. в месяц и выше, в Новосибирске выросло — их 65 человек (в 2015 году их было 46).





При этом «миллионеры» стали больше зарабатывать — если в 2015 году эти 46 человек в среднем получали по 2,2 млн руб., то в этом году работодатели платили им уже в среднем по 3,6 млн руб. в месяц.







Всего «миллионерам» начислили в апреле 237 млн руб. (на 65 человек). Это примерно столько же, сколько заработали 20 тыс. человек с зарплатами от 10 600 до 12 200 руб.







Увеличилось число и просто высокооплачиваемых специалистов. Так, сейчас зарплату выше 100 тыс. руб. получает 14 467 человек (на 3546 человек больше, чем два года назад). Все вместе они получили за месяц 2,6 млрд руб.







На фоне роста доходов самых высокооплачиваемых работников сократилось и число жителей области, чья зарплата очевидно меньше прожиточного минимума. Так, по данным Росстата, в 2015 году зарплату ниже 10 600 руб. получали в Новосибирске больше 58 тыс. человек, а сейчас статистики насчитали таких только около 40 тыс.





Впрочем, вне зависимости от уровня зарплаты покупательная способность доходов населения упала сразу по нескольким пунктам.







НГС.НОВОСТИ сделали интерактивную табличку, в которой вы можете сравнить свою зарплату с доходами других жителей области — выберете ваш вариант, и мы расскажем вам, сколько человек зарабатывают столько же, сколько и вы, а также меньше или больше вас.





Сколько вы зарабатываете в месяц?





Меньше 10 600 руб.

От 10 600 до 17 000 руб.

От 17 000 до 30 000 руб.

От 30 000 до 60 000 руб.

От 60 000 до 100 000 руб.

От 100 000 до 500 000 руб.

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