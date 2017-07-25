Из Новосибирской области уехало больше половины украинских беженцев

Украинские беженцы приезжали в Новосибирскую область с 2014 года

Спустя 3 года после начала конфликта на востоке Украины больше половины беженцев уехали из Новосибирской области.





«С начала конфликта на Украине в Новосибирскую область переехали около 8 тыс. беженцев. В пунктах временного размещения начиная с августа 2014 года по 31 декабря 2016 года находилось 5068 человек. На сегодняшний день на миграционном учёте состоит около 3400 граждан Украины, прибывших в Новосибирскую область в экстренном массовом порядке из Донецкой и Луганской областей», — рассказали в министерстве соцразвития Новосибирской области в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.







В области беженцы бесплатно жили в пунктах временного размещения и получали 800 руб. в сутки на человека из федерального бюджета. Областные власти платили им единовременное пособие в размере 1000 руб. на каждого члена семьи.







В 2017 году все пункты временного размещения в Новосибирской области закрылись, поддержка из федерального бюджета также была прекращена.







«Все украинцы, которые до 1 января 2017 года не определились со своим статусом, должны были обратиться в МВД с заявлением для получения направления в один из действующих центров временного размещения беженцев в Астраханской, Саратовской и Тамбовской областях», — добавили в минсоцразвития.







Многие из приехавших в НСО давно нашли работу, купили квартиры и рассказывали НГС.НОВОСТИ, что возвращаться обратно не настроены.

