Рабочие перекопают улицу рядом с «Золотой Нивой»

Рабочие перекопают ул. Кошурникова, чтобы вынести инженерные сети
Рабочие перекопают ул. Кошурникова, чтобы вынести инженерные сети

«Дочка» компании «СИБЭКО» потратит больше 20 млн руб. на масштабные раскопки в районе станции метро «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска.


Компания «ТеплоЭнергоСтрой», принадлежащая АО «СИБЭКО», решила вынести водопровод, канализацию, ливнёвку и силовые кабели с ул. Кошурникова. Подрядчику, который выполнит эту работу, «ТЭС» собирается заплатить 21,3 млн руб. Об этом говорится в протоколе, который появился на сайте госзакупок.


«Работы по выносу инженерных коммуникаций планируется выполнить до 30 октября 2017 года», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании «СИБЭКО», не уточняя дату начала работ. 


В пресс-службе рассказали, что подрядчик будет работать на чётной стороне улицы — на участке от дома № 221 по ул. Бориса Богаткова до дома № 24/1 по ул. Кошурникова. На этом участке ул. Кошурникова находятся два выхода со станции метро «Золотая Нива» и широкий тротуар.


«Работы будут проводиться вдоль проезжей части, без сужения Кошурникова», — уточнили в «СИБЭКО».


В компании пояснили, что выносить инженерные сети понадобилось для того, чтобы реконструировать теплотрассу. 


Рабочие перекопают участок ул. Кошурникова от ул. Б. Богаткова до ул. Федосеева
Рабочие перекопают участок ул. Кошурникова от ул. Б. Богаткова до ул. Федосеева


В начале июля заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал о том, что в этом году «СИБЭКО» выделила на модернизацию теплосетей в Новосибирске только 100 млн руб. Поначалу предполагалось, что компания сможет вложить в модернизацию оборудования в 7 раз больше денег. Но от этих планов теплоэнергетикам пришлось отказаться из-за того, что власти передумали повышать тарифы ЖКХ на 15 %. 

Ольга Хмелевская
Фото Михаила Руднева (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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