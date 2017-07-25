Рабочие перекопают улицу рядом с «Золотой Нивой»

Рабочие перекопают ул. Кошурникова, чтобы вынести инженерные сети

«Дочка» компании «СИБЭКО» потратит больше 20 млн руб. на масштабные раскопки в районе станции метро «Золотая Нива» в Октябрьском районе Новосибирска.







Компания «ТеплоЭнергоСтрой», принадлежащая АО «СИБЭКО», решила вынести водопровод, канализацию, ливнёвку и силовые кабели с ул. Кошурникова. Подрядчику, который выполнит эту работу, «ТЭС» собирается заплатить 21,3 млн руб. Об этом говорится в протоколе, который появился на сайте госзакупок.







«Работы по выносу инженерных коммуникаций планируется выполнить до 30 октября 2017 года», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании «СИБЭКО», не уточняя дату начала работ.







В пресс-службе рассказали, что подрядчик будет работать на чётной стороне улицы — на участке от дома № 221 по ул. Бориса Богаткова до дома № 24/1 по ул. Кошурникова. На этом участке ул. Кошурникова находятся два выхода со станции метро «Золотая Нива» и широкий тротуар.





«Работы будут проводиться вдоль проезжей части, без сужения Кошурникова», — уточнили в «СИБЭКО».







В компании пояснили, что выносить инженерные сети понадобилось для того, чтобы реконструировать теплотрассу.





Рабочие перекопают участок ул. Кошурникова от ул. Б. Богаткова до ул. Федосеева





В начале июля заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал о том, что в этом году «СИБЭКО» выделила на модернизацию теплосетей в Новосибирске только 100 млн руб. Поначалу предполагалось, что компания сможет вложить в модернизацию оборудования в 7 раз больше денег. Но от этих планов теплоэнергетикам пришлось отказаться из-за того, что власти передумали повышать тарифы ЖКХ на 15 %.