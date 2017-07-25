«Вобью гвозди в эти динамики»: новосибирца взбесил громкий светофор на Красном проспекте

Светофор на пересечении Красного проспекта и Писарева

На перекрёстке Красного проспекта и ул. Писарева в центре Новосибирска поставили новые светодиодные светофоры со звуковым сигналом для слабовидящих пешеходов — из-за шума жители соседних домов жалуются, что не могут спать по ночам.





«Если звук не исчезнет, я сам вобью гвозди в эти динамики и пусть подают в суд. Круглые сутки слушать это нет больше никаких сил», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ житель дома на Красном проспекте, 77 Михаил.







Новосибирец сравнивает звук светофора с автомобильной сигнализацией — «то же самое, только на протяжении суток». «А так как этот сигнал раздаётся и при переходе через Красный, и через Писарева, то он прекращается буквально на 5 секунд. Днём он минимально перекрывается гулом проезжающих машин, а с вечернего времени просто невозможно спать», — рассказал Михаил.







Житель дома на Красном уже пожаловался на ситуацию в специализированное монтажно-эксплуатационное управление (СМЭУ), которое отвечает за работу светофоров.





«Достаточно постоять рядом с этим светофором 5 минут — уже голова разболится. Проблема не только в том, что очень громко, но ещё и монотонно. Три дня работают эти светофорные объекты, и три дня жизни нет, причём слышно и с закрытыми окнами», — посетовал житель.











В СМЭУ корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что светофоры на перекрёстке Красного проспекта и Писарева соответствуют ГОСТу. Однако в управлении заверили, что звук на них можно отрегулировать — сегодня этим займутся специалисты.





Новые светофоры в Новосибирске устанавливают по программе «Безопасные и качественные дороги», в список объектов этого года как раз вошёл участок Красного проспекта от ул. Писарева до Мочищенского шоссе. За лето 2017 года власти намерены ликвидировать 15 мест концентрации ДТП: на участках дорог меняют асфальт и бордюры, ставят новые светофоры и знаки, делают разметку пластиком, пешеходное ограждение и тротуары.

