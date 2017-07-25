Хакеры взломали сайт новосибирской фабрики «Синар»

В «Синаре» считают, что хакеры атаковали их сайт из-за популярности компании на рынке

Вечером 24 июля хакеры взломали сайт новосибирской швейной фабрики «Синар» и разместили на нём баннер со скандальным текстом.





До утра 25 июля при попытке зайти на сайт компании «Синар» корреспонденты НГС.НОВОСТИ натыкались на баннер с эмблемой МВД и сообщением: «Сайт закрыт по запросу правоохранительных органов».





Из размещённого ниже текста следовало, что «в отношении АО "Синар" возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере». Посетителям сайта, заключавшим с «Синаром» сделки, порекомендовали обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Ниже на сайте были указаны действующие телефоны полиции.





Скриншот сделан 24 июля в 22:40





В самой компании этот казус объясняют кибератакой. Как рассказала НГС.НОВОСТИ менеджер по рекламе АО «Синар» Алёна Денещик, сайт начал некорректно работать вчера в 20:30 по местному времени.







«Сегодня в 10:00 проблемы были устранены, сайт работает в обычном режиме. То, что мы попали в список сайтов для взлома, — возможно, и результат нашего заметного места в экономике региона. Малоизвестные компании обычно хакерам не интересны. Для нас это повод уделить больше внимания интернет-безопасности. Сделаем выводы», — добавила Денещик.





Это уже не первая атака на сайты крупных новосибирских компаний. Ранее хакеры взламывали сайт официального дилера Skoda в Новосибирске — на нём разместили лозунг в защиту свободы Сирии. В начале этого года в силу вступил приговор 25-летнему новосибирцу, который устроил серию компьютерных атак на сайты научных институтов и мэрии.