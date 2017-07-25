В Новосибирске выбрали самых красивых волейболисток

Прошедшие кастинг девушки сыграют волейбольный матч на пляже

В лофт-пространстве «Подземка» вечером 24 июля прошёл кастинг на конкурс красоты среди волейболисток «Мисс БВЛ 2017». Около 30 девушек пришли показать себя и соревноваться за главный приз — титул и путешествие.





«Это мероприятие организовывает Береговая волейбольная лига (БВЛ) уже третий год подряд. Участвуют девушки, которые играют в нашей лиге, и участницы из других близлежащих городов. Это не типичный конкурс красоты со стандартным дефиле. У нас есть и волейбольный матч, и различные другие испытания, например боулинг, квест. В этом конкурсе необязательно быть типичной моделью с параметрами 90-60-90. Абсолютно любая волейболистка имеет право подать заявку на участие и соревноваться вместе со всеми», — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия, волонтёр и игрок лиги БВЛ Ольга Бельская.





Некоторые девушки участвуют в конкурсе не первый раз





У каждой участницы было 2 минуты, чтобы выступить перед членами жюри.





Одна из участниц показала на презентации мыльное шоу





Девушки читали стихи собственного сочинения





Кто-то просто рассказывал о себе и о своей жизни





По итогам кастинга было отобрано 16 девушек, которые будут соревноваться между собой в следующем испытании. Участницам предстоит сыграть волейбольный матч на пляже.







Не так давно в Новосибирске проходил конкурс красоты среди надзирательниц «Мисс УИС» — в нём приняли участие 17 красавиц, служащих в уголовно-исполнительной системе.