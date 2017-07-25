В Новосибирске выбрали самых красивых волейболисток

Прошедшие кастинг девушки сыграют волейбольный матч на пляже
Прошедшие кастинг девушки сыграют волейбольный матч на пляже

В лофт-пространстве «Подземка» вечером 24 июля прошёл кастинг на конкурс красоты среди волейболисток «Мисс БВЛ 2017». Около 30 девушек пришли показать себя и соревноваться за главный приз — титул и путешествие. 


«Это мероприятие организовывает Береговая волейбольная лига (БВЛ) уже третий год подряд. Участвуют девушки, которые играют в нашей лиге, и участницы из других близлежащих городов. Это не типичный конкурс красоты со стандартным дефиле. У нас есть и волейбольный матч, и различные другие испытания, например боулинг, квест. В этом конкурсе необязательно быть типичной моделью с параметрами 90-60-90. Абсолютно любая волейболистка имеет право подать заявку на участие и соревноваться вместе со всеми», — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мероприятия, волонтёр и игрок лиги БВЛ Ольга Бельская.


Некоторые девушки участвуют в конкурсе не первый раз
Некоторые девушки участвуют в конкурсе не первый раз


У каждой участницы было 2 минуты, чтобы выступить перед членами жюри.


Одна из участниц показала на презентации мыльное шоу
Одна из участниц показала на презентации мыльное шоу


Девушки читали стихи собственного сочинения
Девушки читали стихи собственного сочинения


Кто-то просто рассказывал о себе и о своей жизни
Кто-то просто рассказывал о себе и о своей жизни


По итогам кастинга было отобрано 16 девушек, которые будут соревноваться между собой в следующем испытании. Участницам предстоит сыграть волейбольный матч на пляже.


Не так давно в Новосибирске проходил конкурс красоты среди надзирательниц «Мисс УИС» — в нём приняли участие 17 красавиц, служащих в уголовно-исполнительной системе.

Алёна Золотухина
Фото предоставлены Ольгой Бельской

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