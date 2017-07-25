За день не пророс: рабочие сгребли с асфальта новый газон

Погрузчик сгребает землю на углу ул. Воинской и Никитина утром 25 июля
Погрузчик сгребает землю на углу ул. Воинской и Никитина утром 25 июля

Утром 25 июля бульдозер сгрёб землю, которую рабочие положили накануне на заасфальтированную площадку на перекрёстке ул. Никитина и Воинской в Октябрьском районе Новосибирска.


«Сегодня с утра пригнали трактор и сгребли всю землю в кучу, по ходу, убрать всё решили», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из очевидцев.


На перекрёстке ул. Никитина и Воинской корреспондент НГС.НОВОСТИ застал работающий фронтальный погрузчик. Техника собирала грунт в кучу и ломала асфальт на площадке.


Техника сломала асфальт
Техника сломала асфальт


Площадка у дома на ул. Воинской, 63
Площадка у дома на ул. Воинской, 63


Вчера на перекрёстке ул. Никитина и Воинской новосибирцы заметили рабочих, которые разравнивали землю по участку асфальта. Местные жители рассказывали, что недавно там сделали новый тротуар.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 10104
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (55)55
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено