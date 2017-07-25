За день не пророс: рабочие сгребли с асфальта новый газон

Погрузчик сгребает землю на углу ул. Воинской и Никитина утром 25 июля

Утром 25 июля бульдозер сгрёб землю, которую рабочие положили накануне на заасфальтированную площадку на перекрёстке ул. Никитина и Воинской в Октябрьском районе Новосибирска.





«Сегодня с утра пригнали трактор и сгребли всю землю в кучу, по ходу, убрать всё решили», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из очевидцев.







На перекрёстке ул. Никитина и Воинской корреспондент НГС.НОВОСТИ застал работающий фронтальный погрузчик. Техника собирала грунт в кучу и ломала асфальт на площадке.







Техника сломала асфальт





Площадка у дома на ул. Воинской, 63





Вчера на перекрёстке ул. Никитина и Воинской новосибирцы заметили рабочих, которые разравнивали землю по участку асфальта. Местные жители рассказывали, что недавно там сделали новый тротуар.

