Поползли трещины: жильцы дома «Дискуса» вышли на митинг в Первомайском сквере

Утром 25 июля жильцы дома по ул. Татьяны Снежиной, 19/2 вышли на митинг в Первомайском сквере

Утром 25 июля в Первомайском сквере собралось около 100 человек на митинг против строительных работ в доме по ул. Татьяны Снежиной, 19/2, расположенном в Плющихинском жилмассиве Новосибирска.





Как ранее сообщал НГС, летом компания «Дискус плюс» начала ремонт в подвале этого дома. Жильцы последние пару месяцев пытались выяснить, на каких основаниях застройщик ведёт ремонт в их подвале, но никакого объяснения так и не получили.





«У нас пилят несущие стены, в плитах образуются трещины. 11 мая подвал каким-то образом перешёл к "Дискусу" в собственность — нам показали выписку из Росимущества, но вот на каких основаниях застройщик получил собственность, мы не знаем. В начале июня мы написали заявление в областную, городскую, районную прокуратуру, написали в жилинспекцию, в [департамент] ЖКХ —





за раз привозим по 25 жалоб в каждую инстанцию. И везде нас отпинывают, отвечают "это не наша проблема"»,





— рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома Анастасия Проскурина.







На митинг пришло около 40 жильцов дома по ул. Татьяны Снежиной





Как рассказали организаторы митинга, на встречу пришло около 40 жильцов дома, все остальные люди — представители управляющей компании. «Вот наш бухгалтер УК стоит, только вот против кого она митингует — против самой себя, что ли, непонятно», — рассказала Проскурина.





Как пояснила Проскурина, экспертизу у специалистов по оценке урона для дома ещё не проводили. «Когда мы будем обращаться в суд, нас попросят снова провести экспертизу, а она очень дорогая — будет стоить не одну сотню тысяч рублей. Поэтому мы ждём, когда наши заявления будут рассмотрены», — пояснила жительница дома по ул. Татьяны Снежиной 19/2.





Ранее директор компании «Дискус плюс» Алексей Джулай рассказывал НГС.НОВОСТИ, что застройщик сам наравне с другими жильцами дома инвестировал в строительство 9 квартир и 4 помещений общественного назначения общей площадью 300 кв. м.





«Мы являемся такими же инвесторами, как и люди, которые купили квартиры в этом доме, у нас такие же права и обязанности. И если говорить по сути, то это спор между инвесторами, которые участвовали в строительстве этого дома», — пояснял Джулай.







По его мнению, в проекте строительства дома было предусмотрено наличие в доме помещений общественного назначения.





«То, что жители требуют согласовать с ними размещение входа, так оно было определено изначально проектом. Это не вывод из жилого фонда помещений, когда нужно обращаться к жителям с просьбой дать согласие на эти действия»,





— говорил Джулай.





Первый митинг жильцов дома по ул. Татьяны Снежиной, 19/2 прошёл 25 июля





Случаи, когда места общественного назначения становятся камнем преткновения, в Новосибирске происходят регулярно. Ради новой частной поликлиники в Ленинском районе вырубили сквер и оставили жителей без парковки, площадка почти готова для строительства 5-этажной поликлиники. Жители соседних домов возмущены — со стройкой их разделяет всего несколько метров, а на месте забора ещё недавно был тихий двор с детской площадкой и парковкой.