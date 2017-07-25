Поползли трещины: жильцы дома «Дискуса» вышли на митинг в Первомайском сквере
Утром 25 июля в Первомайском сквере собралось около 100 человек на митинг против строительных работ в доме по ул. Татьяны Снежиной, 19/2, расположенном в Плющихинском жилмассиве Новосибирска.
Как ранее сообщал НГС, летом компания «Дискус плюс» начала ремонт в подвале этого дома. Жильцы последние пару месяцев пытались выяснить, на каких основаниях застройщик ведёт ремонт в их подвале, но никакого объяснения так и не получили.
«У нас пилят несущие стены, в плитах образуются трещины. 11 мая подвал каким-то образом перешёл к "Дискусу" в собственность — нам показали выписку из Росимущества, но вот на каких основаниях застройщик получил собственность, мы не знаем. В начале июня мы написали заявление в областную, городскую, районную прокуратуру, написали в жилинспекцию, в [департамент] ЖКХ —
за раз привозим по 25 жалоб в каждую инстанцию. И везде нас отпинывают, отвечают "это не наша проблема"»,
— рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома Анастасия Проскурина.
Как рассказали организаторы митинга, на встречу пришло около 40 жильцов дома, все остальные люди — представители управляющей компании. «Вот наш бухгалтер УК стоит, только вот против кого она митингует — против самой себя, что ли, непонятно», — рассказала Проскурина.
Как пояснила Проскурина, экспертизу у специалистов по оценке урона для дома ещё не проводили. «Когда мы будем обращаться в суд, нас попросят снова провести экспертизу, а она очень дорогая — будет стоить не одну сотню тысяч рублей. Поэтому мы ждём, когда наши заявления будут рассмотрены», — пояснила жительница дома по ул. Татьяны Снежиной 19/2.
Ранее директор компании «Дискус плюс» Алексей Джулай рассказывал НГС.НОВОСТИ, что застройщик сам наравне с другими жильцами дома инвестировал в строительство 9 квартир и 4 помещений общественного назначения общей площадью 300 кв. м.
«Мы являемся такими же инвесторами, как и люди, которые купили квартиры в этом доме, у нас такие же права и обязанности. И если говорить по сути, то это спор между инвесторами, которые участвовали в строительстве этого дома», — пояснял Джулай.
По его мнению, в проекте строительства дома было предусмотрено наличие в доме помещений общественного назначения.
«То, что жители требуют согласовать с ними размещение входа, так оно было определено изначально проектом. Это не вывод из жилого фонда помещений, когда нужно обращаться к жителям с просьбой дать согласие на эти действия»,
— говорил Джулай.
Случаи, когда места общественного назначения становятся камнем преткновения, в Новосибирске происходят регулярно. Ради новой частной поликлиники в Ленинском районе вырубили сквер и оставили жителей без парковки, площадка почти готова для строительства 5-этажной поликлиники. Жители соседних домов возмущены — со стройкой их разделяет всего несколько метров, а на месте забора ещё недавно был тихий двор с детской площадкой и парковкой.
Мария Шевлягина
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