Один на больничном, двое сбежали: «Горэлектротранспорт» ищет подравшихся в троллейбусе №5 работников

Драка случилась в троллейбусе  № 5 на Красном проспекте 19 июля — с тех пор скандалистов никто не видел на работе
Драка случилась в троллейбусе № 5 на Красном проспекте 19 июля — с тех пор скандалистов никто не видел на работе

В мэрии Новосибирска заявили, что участники драки в троллейбусе № 5 на Красном проспекте — сотрудники «Горэлектротранспорта»; после новости на НГС руководство проводит служебную проверку.


Напомним: потасовку устроили двое мужчин на остановке «Красный проспект» в троллейбусе № 5 ещё 19 июля. Как рассказала НГС.НОВОСТИ очевидец произошедшего, «борзый» мужчина ехал с компанией — в салоне он пил пиво и при этом общался с кондуктором и водителем как их знакомый.


Один из пассажиров сделал замечание шумному мужчине и попросил «не позориться». «Тогда мужчина с пивом взял и огрел того бутылкой по голове», — передала жительница Новосибирска, добавив, что мужчина с разбитым лицом вышел на остановке и не стал обращаться в полицию

 

В мэрии Новосибирска заявили НГС.НОВОСТИ, что все участники драки — работники ГЭТ.


«В конфликте участвовали работники МКП "ГЭТ" в своё нерабочее время. По указанным в статье интернет-портала НГС фактам проводится служебное расследование.


По результатам расследования к виновным лицам будут применены меры дисциплинарного воздействия», — пообещали в мэрии. 


При этом в пресс-центре отметили, что участники конфликта действительно могли знать друг друга — однако уточнить это пока не удается. «Один из участников конфликта в настоящее время находится на больничном, двое других — в прогулах», — заявили в ведомстве.

Мария Морсина
Фото Стаса Соколова

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