Нужно 5 миллиардов: власти назвали адреса новых поликлиник в Новосибирске

Власти уверены, что семь новых поликлиник разгрузят работающие сейчас в Новосибирске
Власти уверены, что семь новых поликлиник разгрузят работающие сейчас в Новосибирске

Власти определились с адресами новых поликлиник в Новосибирске — министр здравоохранения НСО Олег Иванинский назвал конкретные адреса, где будут располагаться лечебные учреждения.


Проект строительства новых поликлиник одобрили на заседании правительства НСО 24 июля, сообщила сегодня пресс-служба губернатора и правительства региона. По концессионному соглашению, до 2020 года в Новосибирске построят 7 новых медучреждений общей площадью около 72,1 тыс. кв. м. 


«Более 5 млрд руб. потребуется для реализации проекта на инвестиционной стадии», — уточнили в правительстве.


Новые городские поликлиники будут располагаться на этих улицах: ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степная, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванская. 


По мнению министра здравоохранения Олега Иванинского, поликлиники построят «в наиболее активно развивающихся жилых массивах мегаполиса, а также там, где действующие поликлиники находятся в аварийном состоянии». Новые поликлиники смогут принимать 5,2 тыс. человек в смену, оценил министр.


Областной бюджет займётся финансированием уже в 2018 году, добавил на заседании Владимир Городецкий. «Такая схема — формат государственно-частного партнерства для решения значимых, болевых задач системы здравоохранения — должна найти отклик у концессионеров», — подчеркнул глава НСО.


Владимир Городецкий поручил объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения в сентябре.


О проекте 7 новых поликлиник власти говорят уже не один год. Губернатор утверждал, что 7 поликлиник — это тот дефицит «поликлинических мощностей, который надо вводить». В конце 2016 года Владимир Городецкий объявил, что поликлиники построят к 2019 году, и призвал медиков задуматься о кадрах, которые будут там работать.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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