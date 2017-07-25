Въезд на ул. Семьи Шамшиных закрыли на три недели

Перекрёсток улиц Коммунистической и Семьи Шамшиных
Перекрёсток улиц Коммунистической и Семьи Шамшиных

Власти закрыли проезд на перекрестке улиц Семьи Шамшиных и Коммунистической в Новосибирске ради новой теплотрассы.


«С 25 июля по 15 августа закрыто движение транспортных средств по ул. Семьи Шамшиных в районе пересечения с ул. Коммунистической», — сообщили в пресс-центре мэрии.


Дорогу закрыли из-за земляных работ по строительству теплотрассы, которые проводит АО «ТеплоЭнергоСтрой».


Проезд закроют на три недели 
Проезд закроют на три недели 


«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в пресс-центре мэрии.


Летом дороги Новосибирска часто закрывают из-за ремонта коммуникаций, например, в августе из-за капремонта тепловой камеры закроется проезд по ул. Котовского в Ленинском районе.

Ксения Евдокимова
Скриншот yandex.ru/maps (1), фрагмент карты 2ГИС (2) 

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