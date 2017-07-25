Въезд на ул. Семьи Шамшиных закрыли на три недели
Власти закрыли проезд на перекрестке улиц Семьи Шамшиных и Коммунистической в Новосибирске ради новой теплотрассы.
«С 25 июля по 15 августа закрыто движение транспортных средств по ул. Семьи Шамшиных в районе пересечения с ул. Коммунистической», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Дорогу закрыли из-за земляных работ по строительству теплотрассы, которые проводит АО «ТеплоЭнергоСтрой».
«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — напомнили в пресс-центре мэрии.
Летом дороги Новосибирска часто закрывают из-за ремонта коммуникаций, например, в августе из-за капремонта тепловой камеры закроется проезд по ул. Котовского в Ленинском районе.
Ксения Евдокимова
Скриншот yandex.ru/maps (1), фрагмент карты 2ГИС (2)