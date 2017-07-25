Городецкий поручил проверить все базы отдыха после страшного пожара в «Оазисе»

Губернатор Новосибирской области озаботился безопасностью в летних лагерях

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий попросил дополнительно проверить все базы отдыха и летние лагеря в регионе.





Губернатора интересует, безопасно ли там отдыхать.





«Уже идут проверки, которые позволят выявить причину пожара на базе отдыха "Оазис" в Ордынском районе. Но не менее важно проверить все учреждения, оказывающие услуги по организации летнего отдыха, выяснить, на основании каких лицензий и разрешений они осуществляют свою деятельность», — цитирует Городецкого пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.







3-этажный гостевой дом на базе отдыха «Оазис» возле деревни Абрашино в Ордынском районе загорелся утром 13 июля. Когда дом наполнился дымом, в нём спали 5 взрослых и 28 детей, самому младшему из которых было 4 года. Первым запах гари почувствовал тренер по каратэ Александр Маринов. Он разбудил всех жильцов 3-го этажа. Им удалось по балконам спуститься на этаж ниже, а потом разбудить и эвакуировать остальных постояльцев гостевого дома. Как только гости выбрались, здание полностью охватил огонь.







По словам гостей, ещё накануне пожара в доме возникли проблемы с электропроводкой: перегорали приборы, а вечером перед ужином отключился свет.