Скандальный застройщик с ул. Гоголя пошёл под суд за многомиллионный обман дольщиков

Пикет обманутых дольщиков ЖК «Три богатыря» (июль 2016 года)

В Новосибирске начинается суд над экс-председателем ЖСК «Три богатыря» Виктором Лучкиным, который собрал больше 145 млн руб. на строительство домов в Дзержинском районе, но оставил дольщиков без квартир.





Бывший председатель ЖСК «Три богатыря» и владелец строительной компании ООО «Олимпийский» обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в Генеральной прокуратуре России.



По версии следствия, в 2007 году Лучкин создал строительную фирму, а в 2012 — жилищно-строительный кооператив и стал собирать деньги с дольщиков, которые решили вложиться в новые квартиры. Собранные деньги предприниматель забрал себе.



«Всего ему удалось обмануть таким образом 73 человека, которым причинен ущерб на сумму свыше 145 млн руб.», — уточнили в Генеральной прокуратуре.





Чтобы возместить ущерб обманутым дольщикам, суд арестовал имущество бизнесмена на 59,5 млн руб. Как уточняет «КоммерсантЪ», речь идёт об оружии, нежилом помещении, земле и доле в уставном капитале. Также под арест попала недвижимость ООО «Олимпийский» на сумму 38,5 млн руб., передали в Генпрокуратуре.





Как сообщалось ранее, жилой комплекс «Три богатыря» должен был вырасти на площадке в 1,53 га в границах ул. Гоголя – Королева – Глинки. Право аренды этой земли мэрия продала на аукционе в 2009 году за 1 млн руб., покупателем стало ООО «Олимпийский» под руководством Виктора Лучкина.





По условиям аукциона, застройщик должен был до 25 декабря 2012 года расселить жителей четырех ветхих бараков по ул. Гоголя, 205, 207, 209 и 211 из зоны застройки, а до 1 ноября 2015 года построить там новый жилой комплекс. Несколько лет назад компания обнесла бараки забором, но так их и не расселила и новых домов не построила. Стройка застыла на стадии котлована.





Прошлым летом суд обязал ООО «Олимпийский» вернуть городу земельный участок. В документах арбитража сообщается, что и эта строительная компания, и ЖСК «Три богатыря» обанкротились.





Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.