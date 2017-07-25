Переходившая дорогу женщина попала под «Мазду» рядом с «зеброй»

Женщина переходила дорогу в 12,5 метрах от пешеходного перехода

Вечером 24 июля Mazda MPV сбила женщину на оживлённом перекрестке в Кировском районе Новосибирска.







ДТП произошло на пересечении ул. Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, женщина попала под колёса «Мазды».







«Она переходила в положенном месте по переходу, на моих глазах всё было. Просто [водитель] не увидел [женщину] при повороте на Сибиряков», — написал один из очевидцев.





Пострадавшую увезла «скорая помощь».







НГС.НОВОСТИ выясняют подробности случившегося.





09:16

Как рассказали НГС.НОВОСТИ в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в 20:35. 28-летняя женщина переходила дорогу в 12,5 метрах от пешеходного перехода, когда её сбила «Мазда» под управлением 41-летнего водителя.







В ГИБДД уточнили, что машина выехала на перекрёсток по ул. Немировича-Данченко со стороны ул. Римского-Корсакова и поворачивала направо на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Водитель «Мазды» был трезвым.





«У женщины сотрясение головного мозга, она госпитализирована», — добавили в отделении пропаганды.





Тремя днями ранее на левом берегу произошло ещё одно резонансное ДТП с пешеходом: 57-летнюю женщину сбила машина «скорой помощи», поворачивавшая с ул. Римского-Корсакова на ул. Титова.