Итоги Всемирных игр: новосибирский силач взял «золото»

Сергей Федосиенко — 11-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу

24 июля новосибирский пауэрлифтер Сергей Федосиенко стал чемпионом на Всемирных играх, которые проходят в польском Вроцлаве.







В становой тяге он поднял 260 кг, во время жима штанги лёжа — 192,5 кг, а в приседе — 290 кг. Общий вес составил 742,5 кг. Всего, судя по итоговому протоколу, он набрал 677,61 очка — это был лучший результат в лёгком весе, в котором выступает Федосиенко (55,9 кг). 2-е место занял француз Хассан Эль Бельжити. Этот спортсмен c весом 65,6 кг набрал 609,43 очка, подняв в сумме 772,5 кг. При подсчёте очков судьи использовали весовые коэффициенты.



«Особенность Всемирных игр в том, что здесь происходит сдваивание весовых категорий и количество комплектов медалей 4 вместо 8», — рассказывал перед соревнованиями Федосиенко НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети.



Сергей Федосиенко — один из самых титулованных спортсменов Новосибирска. В прошлом году спортсмен стал 11-кратным чемпионом мира по пауэрлифтингу, установив новые мировые рекорды в жиме лёжа и в сумме троеборья, а также рекорд Европы в становой тяге.





Всемирные игры — самые престижные соревнования для спортсменов, которые занимаются неолимпийскими видами спорта. Они проходят раз в 4 года. Победа Сергея Федосиенко уже не первое достижение новосибирских спортсменов на соревнованиях, которые сейчас идут во Вроцлаве. 22 июля новосибирские пловцы-подводники взяли «золото» и установили новый мировой рекорд.