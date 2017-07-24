Новые Honda CR-V за 2,4 миллиона завезли в салоны

Новые Honda CR-V завезли в российские дилерские центры марки, пока доступны только автомобили с топовым бензиновым мотором 2.4 л мощностью 186 л.с. 


По данным производителя, стоимость CR-V составляет от 2 109 900 до 2 389 900 руб. В базовой версии у кроссовера есть 18-дюймовые диски колес, светодиодная оптика, круиз-контроль, датчики дождя/света, двухзонный климат-контроль, парктроник, система бесключевого доступа, мультимедиа, камера заднего вида.


В максимальном варианте добавляются кожаный салон, сиденье водителя с электрорегулировками, обогрев руля и задних сидений, электропривод двери багажника, удержание полосы движения, навигационная система, проекционный дисплей, сабвуфер, люк с электроприводом. 


В сентябре ожидаются продажи версии со 150-сильным мотором 2.0 л, стоимость пока неизвестна.


Отметим, максимальный вариант Toyota RAV4 стоит около 2,2 млн руб.


Напомним, Honda CR-V на сегодня является самым продаваемым кроссовером в мире. В Новосибирске дилеры Honda отсутствуют, ближайший салон находится в Омске.


Новые Honda CR-V за 2,4 миллиона завезли в салоны (фото)


Новые Honda CR-V за 2,4 миллиона завезли в салоны (фото)


Новые Honda CR-V за 2,4 миллиона завезли в салоны (фото)


НГС.АВТО
Фото honda.com

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