Попотрясающие танцы: сибирячки сняли вызывающее видео возле «Ауры»

Ученицы танцевальной студии «Вираж» спустя месяц показали, на что они способны

Девушки из новосибирской танцевальной студии «Вираж» записали номер на площадке возле торгового центра «Аура», видео появилось в сети вечером 23 июля.







В кадре девушки зажигательно танцуют дэнсхолл — как рассказала преподаватель студии, в съемках приняли участие ученицы, которые никогда раньше не танцевали, а в школе занимаются всего месяц. «Танцевальная школа у нас существует давно, но раньше мы не снимали такие видео, были ролики попроще.





Я решила поднять нашим новеньким стимул и предложила поучаствовать в клипе. В съемках приняло участие 8 человек — все пришли к нам месяц назад»,





— рассказала работник студии Алена Прокоданова.







Как добавила Прокоданова, на съемки видео ушло около двух часов — все это время особого протеста среди прохожих не возникло. «У нас бывает такое, что во время съемок на улице люди относятся неоднозначно —





бывает, мужчины наблюдают за нашим танцем и начинают снимать его на телефон.





В этом танце использовалась легкая хореография с простыми движениями», — добавила Прокоданова.





Танец возле ТРЦ «Аура»





Направление дэнсхолл зародилось в 80-х годах на улицах Ямайки, сейчас все больше распространяется в России. «Направление дэнсхолл существует много лет, но в танцевальной индустрии это молодое направление. Буквально вся популярная музыка сегодня подстраивается под его ритм. К нам приезжали организаторы проекта «Танцы» от телеканала ТНТ, они прямо заявили, что Сибирь стала столицей этого движения», — пояснила хореограф студии «Вираж».





В 2014 году танцовщицы из Новосибирска взорвали YouTube — девушки из новосибирской школы танцев Fraules Dance Centre сняли танцевальный клип, набравший за 3 месяца более 8,5 млн просмотров.