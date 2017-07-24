Школьника из Новосибирска наградили медалью за решение задач в Рио-де-Жанейро

Никита Добронравов учится в старших классах в лицее № 130 им. М.А. Лаврентьева
Никита Добронравов учится в старших классах в лицее № 130 им. М.А. Лаврентьева

Новосибирский школьник Никита Добронравов получил серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в Бразилии.  


Олимпиада проходила в Рио-де-Жанейро с 16 по 23 июля. «Я участвовал во Всероссийской математической олимпиаде, потом прошел несколько отборочных этапов — и вошел в сборную России. Шесть российских школьников приняло участие в этой международной олимпиаде, там были сборные из 112 стран мира», — пояснил  корреспонденту НГС.НОВОСТИ Никита Добронравов.


Добронравов учится в лицее № 130 им. М.А. Лаврентьева, расположенном в Академгородке. На олимпиаде подросткам нужно было решить 6 задач за 2 дня, всего на решение всех задач давалось 9 часов. 


«Нужно было придумать нестандартное решение какой-то ситуации. К примеру, мне попалась задачка: есть кролик и охотник, они находятся на плоскости. Охотник не видит кролика, но есть датчик, который показывает, что в радиусе метра находится кролик.


И кролик, и охотник каждый ход двигаются ровно на 1 метр. Нужно было отметить, сможет ли кролик через миллиард ходов потеряться из видимости охотника. Там нет никаких формул, нужно просто придумать систему прыжков кролика», — рассказал новосибирский школьник.


Российская сборная на  Международной математической олимпиаде в Бразилии
Российская сборная на  Международной математической олимпиаде в Бразилии


В результате из 42 возможных баллов (каждая задача оценивалась в 7 баллов) Добронравов набрал 19 баллов. «Результат довольно плохой, но его хватило, чтобы не получить "бронзу". В целом сборная России оказалась на 11-м месте в рейтинге — что довольно средний показатель, можно было лучше, конечно», — пояснил Добронравов.


Всего на олимпиаде российские школьники получили 6 медалей — одну золотую, три серебряные и две бронзовые.


Как рассказал Никита Добронравов, в этом году он оканчивает школу и собирается поступать в университет в Санкт-Петербурге. 


Справка: Международная математическая олимпиада (MMO) — это чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, проводящийся каждый год. Первая MMO прошла в 1959 году в Румынии с участием семи стран. Задачи выбираются из разных областей школьной математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.


В конце июня другие школьники из Новосибирска — ученики 7-го класса школы № 112, — завоевали серебряную медаль на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая прошла в университете Иннополис под Казанью.

Мария Шевлягина 
Фото предоставлено Никитой Добронравовым (1, 2)

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