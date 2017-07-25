Бизнесмен из Хабаровска устроил в новосибирском стрип-клубе съёмки клипа

37-летний владелец хабаровской строительной компании «Цезарь-Строй» Николай Панкратов решил стать поп-рок певцом только в этом году

Из Хабаровска в Новосибирск приехал гендиректор строительной компании, решивший стать исполнителем в стиле поп-рок — в Сибири он планирует снять 2 клипа на собственные песни.







«Я начал петь в этом году. Это мой пилотный проект. Хочу доказать, что за год можно чего-то достичь, если чётко и плотно этим заниматься. Планирую выйти на большую сцену. Большая сцена – собрать "Олимпийский" (спорткомплекс в Москве, на котором проходят концерты — И.К.). У меня уже готово 11 песен. Возможно будет предложение, возможно сам концерт в «Олимпийском» организую», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Николай Панкратов.





Панкратов ранее занимался строительным бизнесом — он возглавляет хабаровскую строительную компанию «Цезарь-Строй» и, по данным «СПАРК», числится её владельцем. В Новосибирске бизнесмен, выбравший сценический псевдоним Брутал, решил снять для себя 2 видеоклипа — романтической и патриотической тематики.





«Сперва я оттолкнулся от попсы, но потом пересмотрел свою позицию и решил добавить немножко рока. Так что будет такой попсо-рок, поп-рок», — описал музыкальный формат Николай Панкратов.





Николай работает сам — без продюсера, тексты и музыку ему пишут под заказ разные авторы





Начинающий певец прибыл в Новосибирск для совместной работы со сценаристом и режиссёром Ольгой Коровченко. За прошедшие выходные и начало этой недели Ольга совместно с компанией Little Craft сняли для Николая Панкратова 2 клипа — «Амели» о сомнениях мужчины в выборе женщины и «Война» с призывом покончить со всеми войнами.







«В детстве я играл в кружках по актёрскому мастерству. Ставили сценку "Спящая красавица". Мне нравится играть, когда свет, камера, мотор», — рассказал Николай «Брутал» Панкратов





Один из съёмочных вечеров, на котором присутствовал корреспондент НГС.НОВОСТИ, прошел в стрип-клубе Mour'a'mour. Здесь снималась часть клипа на песню «Амели». По сюжету главному герою снится эротический сон о том, что его соблазняют танцовщицы стриптиза.







«Снимали мы также в студии, в отеле "Аванта", будут съёмки под водой. Это уже не первый мой клип. Я делала видео группе "Рви Меха", различным реперам, а Вася (оператор Василий Тюнин. – И.К.) снимал клип певице Машани “Мой Путин”», — рассказала режиссер проекта Ольга Коровченко.