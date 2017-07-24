27-летняя девушка попала под поезд в центре Новосибирска

Пассажирский поезд «Лениногорск – Томск» сбил переходившую пути рядом с вокзалом девушку

В ночь на 24 июля молодая девушка была насмерть сбита пассажирским поездом.





Несчастный случай произошел в 1:00. «На 4-м км перегона станции Новосибирск-Главный – Новосибирск-Южный пассажирским поездом "Лениногорск – Томск" была сбита девушка 1990 г.р., жительница Красноярского края», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.







Как пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», трагедия произошла возле остановочной платформы Центр.





В транспортной полиции добавили, что в момент столкновения девушка была без наушников —





машинист заметил её на железнодорожных путях, применил экстренное торможение и подал сигнал, но инцидента избежать не удалось.





«Неизвестно, по какой причине она там оказалась. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по установлению причин аварии», — добавили в транспортной полиции.







Гибель на железнодорожных путях — не редкость в Новосибирске. Буквально 4 дня назад жители Ленинского района обнаружили на железной дороге мужчину с отрезанной ногой — в полиции предполагают, что его переехал поезд.