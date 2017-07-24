Пусть колосится: рабочие уложили газон поверх свежего асфальта

Землю положили на асфальт

На перекрёстке ул. Никитина и Воинской в Октябрьском районе Новосибирска на заасфальтированную площадку положили землю.





Новосибирцы заметили рабочих в оранжевых жилетах на ул. Никитина днём 24 июля. Несколько мужчин с лопатами разбрасывали землю на площадку напротив дома на ул. Воинской, 63 — вероятно, площадку они готовят под будущий газон.







«В том месте на той неделе положили новый асфальт», — пояснил НГС.НОВОСТИ местный житель.







На фотографиях с места событий видно, что напротив дома на ул. Воинской, 63 недавно сделали новый тротуар.







На площадке, вероятно, появится газон





В «Горзеленхозе» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что работы на углу ул. Никитина и Воинской учреждение не ведёт.







Новый тротуар вдоль ул. Никитина





Газон на асфальте в Новосибирске укладывают уже не первый раз: на День города траву положили на месте парковки на пл. Ленина.