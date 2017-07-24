Улицу Ленина сделают пешеходной в последние выходные июля

Новосибирцы гуляют по ул. Ленина
Новосибирцы гуляют по ул. Ленина

Ул. Ленина в Новосибирске сделают пешеходной на ближайшие выходные дни.


«С 0 часов 29 июля до 5 часов 31 июля прекращается движение транспортных средств по ул. Ленина на участках: от пл. им. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Урицкого», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Улицу для транспорта закрывают из-за праздника «Краски лета». Объезд ул. Ленина будет доступен по другим дорогам.


«Это праздник, который соберёт всё интересное, что происходит в городе. Там будут и рестораторы, и ремесленники, и уличные музыканты. Такие фестивали в разной стилистике мы планируем проводить каждые выходные до конца сентября. Летом у нас проходит много праздничных мероприятий, и мы хотим, чтобы новосибирцы могли отпраздновать их всем городом», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.


Этим летом ул. Ленина уже не первый раз становится пешеходной: новосибирцы по ней гуляли в День города.

Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова

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