«Будем спать на земле»: оставшиеся без квартир новосибирцы устроили голодовку у правительства НСО

Пикет в сквере Крячкова у здания областного правительства
Пикет в сквере Крячкова у здания областного правительства

Днём 24 июля дольщики долгостроя на ул. Тульская объявили вторую за лето голодовку.


Около 500 семей около 10 лет ждут свои квартиры в недостроенных домах Тульская, 80 и 82. Сегодня группа дольщиков этих домов начала голодовку у здания правительства Новосибирской области.


«У нас голодающих 15–17 человек, которые круглосуточно будут голодать. Мы ориентируемся на неделю, может быть, и дольше», — рассказала НГС.НОВОСТИ один из организаторов акции Галина Дёмина. Её семья потратила на квартиру в долгострое 2,5 млн руб., полученных от продажи другого жилья. Вместе с мужем и двумя детьми она живёт на съёмной квартире. Сейчас её муж уехал на вахту, а дети в Казахстане у бабушки, рассказала Галина. По её словам, сама она временно не работает — и решила выйти на голодовку.


Участники голодовки полностью отказались от еды — они будут пить только воду.


«Это строгое правило. У нас если кто-то поест, то другие будут возмущаться», — сказала участница голодовки.


Дёмина отметила, что к такому серьёзному испытанию для организма, как голодовка, она специально не готовилась. «Говорят, последние дни нужно было разгрузочными сделать, но я никак не готовилась в плане питания. А так, вещи собрали тёплые на дождь: тёплые свитера, носки. Мы уже понимаем, что не сможем поехать, взять — готовились основательно, как на войну, можно сказать, подготовились. Мы взяли плёнку от дождя, в дневное время палатку нам разрешили», — рассказала Галина Дёмина.


Палатка на месте голодовки
Палатка на месте голодовки


Также дольщикам разрешили дневные пикеты на ближайшие 4 дня — вместе с палаткой голодающие будут стоять с плакатами, к ним присоединятся другие дольщики, которые не могут голодать.


«На ночь палатку убираем, т.е. спать будем на земле, в спальных мешках. Матрасы мы купили, ещё с прошлой голодовки у нас остались», — объяснила Галина.


По её словам, «скорая» на месте проведения акции не дежурит. В прошлый раз, когда участники голодовки 4 дня просидели на пл. Ленина, одну из участниц увезли врачи «скорой помощи».


Первая голодовка дольщиков длилась с 5 по 8 июня. Потом участники акции подписали с властями протокол, «по которому предполагалось восстановление прав на квартиры, проведение экспертизы освоенных в стройке средств и подписание итогового соглашения». «Мы настроены до конкретных решений не уходить на этот раз. В прошлый раз мы поверили, что рабочую группу составят, будут решать, но по сути ничего не решили. Поэтому мы повторно вышли», — заключила Дёмина.


Участники акции у памятника Крячкову
Участники акции у памятника Крячкову


Елена Громкова
Фото предоставлены организаторами голодовки

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