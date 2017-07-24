Двое новосибирцев переплыли пролив между Европой и Азией за 2 часа

Новосибирцы Илья Подкорытов и Виктор Остахов после заплыва
Новосибирцы Илья Подкорытов и Виктор Остахов после заплыва

Новосибирцы Виктор Остахов и Илья Подкорытов переплыли пролив Босфор в Стамбуле.


«В новом году родилась амбициозная цель — не умея профессионально плавать, летом переплыть Гибралтар (Гибралтарский пролив между Европой и Африкой. — М.Ш.). Там самая короткая дистанция — 18 км.


Так как я никогда не плавал, мне посоветовали переплыть сначала Босфор — его дистанция 6,5 км. 


Навыков плавания у меня не было, первый месяц я занимался в школе I love swimming, потом стал заниматься с отдельным тренером. В школе меня научили плавать кролем», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ новосибирец Виктор Остахов.


По его словам, он вместе с другим новосибирцем Ильёй Подкорытовым пересёк пролив примерно за 2 часа.


Илья Подкорытов после заплыва
Илья Подкорытов после заплыва


В 29-м Межконтинентальном заплыве, который прошёл в Стамбуле 23 июля, приняло участие 1200 человек. На каждую страну выделялась квота по числу участников — в этому году разрешили плыть 300 россиянам, рассказал Остахов.


Виктору Остахову 30 лет, он занимается в Новосибирске строительным бизнесом. Илье Подкорытову 26 лет, он работает программистом. Новосибирцы не останавливаются на достигнутом результате и планируют новые маршруты. «Теперь у меня мечта — пробежать Нью-Йоркский марафон (длина дистанции 42 км. — М.Ш.), который будет в ноябре. Готовиться нужно, тренироваться», — добавил Остахов.


Межконтинентальный заплыв через Босфор, 23 июля
Межконтинентальный заплыв через Босфор, 23 июля


Виктор Остахов рассказал, что перед заплывом в Турции тренировался на Оби — 15 июля он был среди 200 новосибирцев, которые переплыли реку от пляжа в парке «Бугринская роща» до Михайловской набережной.


Справка: Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным. Вместе с Дарданеллами соединяет Чёрное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. На обеих сторонах пролива расположен крупнейший турецкий город Стамбул.

Мария Шевлягина
Фото предоставлены Виктором Остаховым

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