В аэропорту Толмачёво экстренно сел летевший в Москву Boeing

Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот»
Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот»

В аэропорту Толмачёво сел пассажирский Boeing 777, летевший рейсом № 1731 из Петропавловска-Камчатского в Москву.


По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».


«В 13:58 приземлился Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" по решению экипажа», — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НГС.НОВОСТИ, что самолёт приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.


Дополнение: Самолёт вылетел из Новосибирска в московский аэропорт Шереметьево в 15:14, сообщается на сайте аэропорта «Толмачёво».

Ксения Евдокимова
Фото aeroflot.ru

Прочтений: 8390
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено