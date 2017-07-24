В аэропорту Толмачёво экстренно сел летевший в Москву Boeing

Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот»

В аэропорту Толмачёво сел пассажирский Boeing 777, летевший рейсом № 1731 из Петропавловска-Камчатского в Москву.





По данным онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот».





«В 13:58 приземлился Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" по решению экипажа», — рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.





Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НГС.НОВОСТИ, что самолёт приземлился в Новосибирске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.





Дополнение: Самолёт вылетел из Новосибирска в московский аэропорт Шереметьево в 15:14, сообщается на сайте аэропорта «Толмачёво».