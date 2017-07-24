Ни домов, ни денег: дольщикам «Новомарусино» не отдают купленные больше года назад квартиры

Так выглядит в официальном фотоотчёте за июнь площадка дома № 5, который должны сдать в IV квартале 2017 года





Дольщики 10-этажек в «Новомарусино» № 1 и 5 пожаловались на серьёзное затягивание сроков сдачи своих домов.







«В 1-м доме изначально дата окончания строительства была указана II квартал 2016 года, после — I квартал 2017 года, на настоящий момент сроки окончания строительства перенесены на III квартал 2017 года, но уже сейчас видно, что к заявленному сроку строительство не закончится. В 5-м доме ситуация ещё сложнее: изначально было заявлено в договоре III квартал 2016 года, позже перенесли на I квартал 2017 года, в настоящее время создано новое допсоглашение о переносе сроков на I квартал 2018 года, — рассказала НГС.НОВОСТИ дольщица дома № 5 Олеся Зеленкова. — Всё это время велась работа по реконструкции свай, за 2 года существенных работ выполнено не было».







По словам девушки, заявление на расторжение договора она подала ещё в апреле, но до сих пор вложенные в квартиру деньги ей не вернули. А в качестве мирового соглашения предложили квартиру в другом недостроенном доме. Олеся Зеленкова добавила, что подала иск в суд, после предварительного слушания заседание назначили только на октябрь.







Дольщица дома № 1 Анастасия Маслюк рассказала, что по мировому соглашению застройщик должен был ежемесячно выплачивать её семье неустойку: по 25 тыс. руб. до ввода дома — эта сумма должна отчасти покрыть выплату ипотечного кредита и расходы на аренду. По словам девушки, выплата была только один раз — и всего 17 тыс. руб. «Мы сначала пытались разобраться, пока им не позвонили, они сказали: у нас появились свободные деньги, мы решили вам заплатить», — говорит Маслюк.







Дом № 1 выглядит почти законченным, но, по опасениям дольщиков, до конца года ввести его в эксплуатацию застройщик не успеет





В компании «ДЖН», строящей дома в микрорайоне «Новомарусино», заверили, что работы идут и не прекращались. «Да, были определенные сложности, в том числе связанные с ситуацией на строительным рынке в целом, но сейчас они решены, — подчеркнули в «ДЖН». — Сейчас мы наблюдаем положительную динамику и в моменте принимаем необходимые меры для её наращивания. Сегодня все решения в компании принимаются максимально оперативно, в ручном режиме управления. В данный момент ведутся переговоры с рядом подрядчиков, чтобы максимально ускорить строительные процессы».







При этом, по данным застройщика, процент дольщиков, решивших расторгнуть договор, мал.







По данным официального сайта проекта, в двух домах продано 742 квартиры. Срок сдачи обоих домов при этом указан в 2017 году: в III и IV квартале.





Дольщики микрорайона «Новомарусино» не впервые жалуются на срыв сроков: год назад застройщик задерживал сдачу малоэтажных домов. Подобные случаи с задержкой домов иногда случаются и у других крупных и известных застройщиков: например, год назад на задержку строительства жаловались дольщики «Европейского Берега».