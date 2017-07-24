Все ворота пооткрывали: в Новосибирске затопило пожарную часть

Пожарно-спасательная часть № 9 вечером 23 июля

Вечером 23 июля в Кировском районе Новосибирска после ливня затопило пожарную часть № 9, расположенную на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 52.





Видео с затоплением пожарной части появилось в социальной сети «ВКонтакте» вечером 23 июля — на кадрах видно, как вода залила служебные помещения и въезд в гараж с пожарными машинами.





«Там была проблема с ливнёвкой и действиями должностных лиц — неясно, кто ворота пооткрывал.





В настоящий момент ничего аварийного нет, экстренно пошли дожди, а пожарная часть в низинке находится. Потоки воды не выходили в ливневку, а остались на фасаде пожарной части.





Кто какие двери открывал — сейчас с начальником части разбираются, проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





Потоп в пожарной части вечером 23 июля





Последний сильный ливень прошел в Новосибирске 3 дня назад, 21 июля, — обильный дождь привел к потопу на перекрестке на Плющихинском жилмассиве, около остановки «Сквер». Также в тот вечер затопило тротуары в центре Новосибирска.