Мэрия запретила парковаться у монумента Славы

Перед началом учебного года на чётной стороне ул. Пархоменко поставят знаки «Остановка запрещена»
Перед началом учебного года на чётной стороне ул. Пархоменко поставят знаки «Остановка запрещена»

Власти Новосибирска решили запретить водителям парковаться рядом с французской гимназией напротив сквера Славы.


С 15 августа дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на чётной стороне ул. Пархоменко, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Под действие этих знаков попадёт 35-метровый участок дороги, включая пешеходный переход и въезд на территорию гимназии № 16 «Французская» (ул. Пархоменко, 2).


В мэрии пояснили, что запретили стоянку машин в этом месте ради безопасности школьников — об этом просила администрация гимназии.


Под запрет попадёт парковка на 35-метровом участке ул. Пархоменко
Под запрет попадёт парковка на 35-метровом участке ул. Пархоменко


Ранее власти Новосибирска запретили водителям останавливаться на съезде с ул. Ипподромской и на безымянном проезде вдоль железной дороги, который идёт параллельно ул. Фабричной.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко (1), иллюстрация yandex.ru/maps (2)

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