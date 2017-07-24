Мэрия запретила парковаться у монумента Славы
Власти Новосибирска решили запретить водителям парковаться рядом с французской гимназией напротив сквера Славы.
С 15 августа дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на чётной стороне ул. Пархоменко, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Под действие этих знаков попадёт 35-метровый участок дороги, включая пешеходный переход и въезд на территорию гимназии № 16 «Французская» (ул. Пархоменко, 2).
В мэрии пояснили, что запретили стоянку машин в этом месте ради безопасности школьников — об этом просила администрация гимназии.
Ранее власти Новосибирска запретили водителям останавливаться на съезде с ул. Ипподромской и на безымянном проезде вдоль железной дороги, который идёт параллельно ул. Фабричной.
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Ольга Хмелевская
Фото Сергея Ляшко (1), иллюстрация yandex.ru/maps (2)