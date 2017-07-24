Все на нервах: новосибирские туристы прождали вылета из Антальи 15 часов

Туристка из Новосибирска в аэропорту Антальи
Туристка из Новосибирска в аэропорту Антальи

Новосибирские туристы застряли в аэропорту Антальи на 15 часов.


Рейс авиакомпании Royal Flight № 8066 должен был вылететь из Антальи ещё вечером 23 июля в 20:25 и прилететь в Новосибирск в 6:10 24 июля. Однако, по информации на сайте flightradar24.com, из Турции туристы вылетели только час назад — в 11:36.


Фотографии туристов, задержавшихся в аэропорту Антальи, прислал в редакцию НГС новосибирец Алексей Мельников: из Турции не могут вылететь его друзья.


«Гиды сказали им, что кто-то в аэропорту ошибся и поставил несуществующий рейс, из-за этого рейсы сбились и у них не оказалось самолёта. В последний раз друзья выходили на связь в 7:30 утра и сказали, что из Воронежа самолёт должен вылететь и на нём они полетят в Новосибирск», — рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей Мельников, который должен был встречать друзей в аэропорту Толмачёво.


Туристы вылетели в Новосибирск после 15-часового ожидания
Туристы вылетели в Новосибирск после 15-часового ожидания


Туристы провели в аэропорту около 15 часов. «Все на нервах, все с детьми, дети плачут», — описал со слов друзей обстановку в аэропорту Алексей.


Кроме того, в новосибирском аэропорту задержан и вылет рейса в Анталью той же авиакомпании. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолёт должен был вылететь в 8:00, однако вылет перенесли на 16:15.


В последнее время новосибирские туристы часто сообщают о задержках рейсов: недавно новосибирцы не могли вылететь из Камрани 10 часов.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Алексеем Мельниковым

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