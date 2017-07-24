Три огромных бомбардировщика пролетели над Новосибирском

Бомбардировщики в небе над Новосибирском
Бомбардировщики в небе над Новосибирском

Днём 24 июля на малой высоте над Новосибирском пролетели три дальних бомбардировщика Ту-22М3.


Бомбардировщики пролетели в двенадцатом часу дня над центральной частью города. Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ снял три самолёта, летящих на довольно низкой высоте в сторону аэропорта Толмачёво.


Горожане часто замечают военную авиацию в небе над Новосибирском — в июне над центром несколько часов кружил военно-транспортный вертолёт Ми-8, а ещё раньше — сразу несколько боевых вертолётов и истребителей. В начале августа в Новосибирск прилетят реактивные самолёты Л-39 «Альбатрос», которые примут участие в авиашоу в честь 80-летия НСО — фигуры высшего пилотажа покажут лётчики из группы «Русь».


Справка: Ту-22 — советский дальний тяжёлый сверхзвуковой самолёт конструкции КБ Туполева. Строился в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика и постановщика помех. Первый самолёт Ту-22М0 был построен к середине 1969 года. Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полёт в 1977 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.

Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова

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