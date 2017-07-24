В Заельцовском парке поставили 30-метровое колесо обозрения с подсветкой

Осенью на колесе обозрения сделают тёплые кабинки с отоплением
Осенью на колесе обозрения сделают тёплые кабинки с отоплением

На территории спортивной базы «Локомотив» в Заельцовском парке поставили 30-метровое колесо обозрения.


«Если всё сложится, то в ближайшую субботу планируем открыть», — рассказал НГС.НОВОСТИ владелец аттракциона Роман Казак.


Рабочие начали монтировать 30-метровое колесо обозрения 3 недели назад, сейчас оно уже практически готово к открытию. Сейчас, по словам Казака, осталось только закончить все испытания, получить технические допуски и привезти будки для оператора и кассира.


По словам предприниматель, установленному колесу 5 лет, раньше оно стояло в курортном городке в Сочи. Но из-за снижения потока туристов владелец решил перевезти его в Новосибирск, адаптировать к местным условиям и поставить на территории спортивной базы «Локомотив».


«В сентябре мы планируем застеклить половину кабинок, провести отопление, так что колесо будет также работать и зимой», — уточнил Роман Казак. 


По вечерам колесо обозрения с обеих сторон будет украшать иллюминация. Взрослые смогут прокатиться на аттракционе за 150 руб., а дети до 6 лет — бесплатно.


Ранее Роман Казак установил колёса обозрения на набережной Оби и на территории Большого новосибирского планетария на Ключ-Камышенском плато.

Ольга Хмелевская
Фото Ксении Прудниковой

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