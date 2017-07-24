Дело о шприце с лидокаином: новосибирец получил большой срок за убийство родного брата

Александр Филиппов получил 8,5 строгого режима за убийство брата Леонида
Александр Филиппов получил 8,5 строгого режима за убийство брата Леонида

Ленинский районный суд сегодня, 24 июля, вынес приговор по громкому «делу о шприце с лидокаином». Суд признал новосибирца Александра Филиппова виновным в убийстве родного брата Леонида — его тело было найдено в квартире со следами от укола на левой руке


Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ из зала суда, Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима.


Запутанное дело о шприце с лидокаином рассматривали в суде дважды. В первый раз брат погибшего Александр был оправдан, но областной суд направил дело на новое рассмотрение.


Подробности — в ближайшее время на НГС.НОВОСТИ.

Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова

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