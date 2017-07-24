Дело о шприце с лидокаином: новосибирец получил большой срок за убийство родного брата

Александр Филиппов получил 8,5 строгого режима за убийство брата Леонида

Ленинский районный суд сегодня, 24 июля, вынес приговор по громкому «делу о шприце с лидокаином». Суд признал новосибирца Александра Филиппова виновным в убийстве родного брата Леонида — его тело было найдено в квартире со следами от укола на левой руке.





Как сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ из зала суда, Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима.





Запутанное дело о шприце с лидокаином рассматривали в суде дважды. В первый раз брат погибшего Александр был оправдан, но областной суд направил дело на новое рассмотрение.





Подробности — в ближайшее время на НГС.НОВОСТИ.