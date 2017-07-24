Густой, как молоко: новосибирцы хвастаются красивыми снимками тумана
Туманы, которые накрывают по утрам Новосибирск, стали одной из популярных тем для фотографий в соцсетях за последние дни.
«Туманы могут наблюдаться в течение всего года практически. Зимой происходит сублимация водяного пара, превращение его в кристаллики льда. А летом — это конденсация водяного пара, превращения водяного пара в мельчайшие капельки, которые мы воспринимаем как туман. В утренние часы при охлаждении воздуха, во время штиля, после сильных дождей, когда воздух насыщается водяным паром в приземном слое и на почве, это типичная ситуация.
У нас всё время идут дожди, поэтому утром, когда ситуация такая застойная, ослабление ветра, происходит образование туманов. Видимость может падать при туманах до 200 и до 100 м, кое-где и до 50 м», —
объяснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В Новосибирске не обошлось без последствий этого природного явления — сегодня утром несколько самолётов не смогли приземлиться в Толмачёво.
Новосибирцы тем временем публикуют в своих соцсетях таинственные фотографии, которые помог сделать туман.
Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной, instagram.com (2–5)
Видео instagram.com