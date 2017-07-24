Густой, как молоко: новосибирцы хвастаются красивыми снимками тумана

Туман у острова Кудряш на Оби 24 июля

Туманы, которые накрывают по утрам Новосибирск, стали одной из популярных тем для фотографий в соцсетях за последние дни.





«Туманы могут наблюдаться в течение всего года практически. Зимой происходит сублимация водяного пара, превращение его в кристаллики льда. А летом — это конденсация водяного пара, превращения водяного пара в мельчайшие капельки, которые мы воспринимаем как туман. В утренние часы при охлаждении воздуха, во время штиля, после сильных дождей, когда воздух насыщается водяным паром в приземном слое и на почве, это типичная ситуация.





У нас всё время идут дожди, поэтому утром, когда ситуация такая застойная, ослабление ветра, происходит образование туманов. Видимость может падать при туманах до 200 и до 100 м, кое-где и до 50 м», —





объяснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





В Новосибирске не обошлось без последствий этого природного явления — сегодня утром несколько самолётов не смогли приземлиться в Толмачёво.





Новосибирцы тем временем публикуют в своих соцсетях таинственные фотографии, которые помог сделать туман.

Публикация от 💙🐳 (@polly_wx_) Июл 23 2017 в 8:46 PDT





Публикация от Indira Zulufova (@indirazulufova) Июл 23 2017 в 8:17 PDT





Публикация от Андрей (@a.shestakov7) Июл 23 2017 в 7:40 PDT





Доброе утро Публикация от @knteva Июл 23 2017 в 7:28 PDT









Публикация от LSHM (@l1988j) Июл 23 2017 в 6:31 PDT



