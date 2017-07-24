Густой, как молоко: новосибирцы хвастаются красивыми снимками тумана

Туман у острова Кудряш на Оби 24 июля
Туман у острова Кудряш на Оби 24 июля

Туманы, которые накрывают по утрам Новосибирск, стали одной из популярных тем для фотографий в соцсетях за последние дни.


«Туманы могут наблюдаться в течение всего года практически. Зимой происходит сублимация водяного пара, превращение его в кристаллики льда. А летом — это конденсация водяного пара, превращения водяного пара в мельчайшие капельки, которые мы воспринимаем как туман. В утренние часы при охлаждении воздуха, во время штиля, после сильных дождей, когда воздух насыщается водяным паром в приземном слое и на почве, это типичная ситуация.


У нас всё время идут дожди, поэтому утром, когда ситуация такая застойная, ослабление ветра, происходит образование туманов. Видимость может падать при туманах до 200 и до 100 м, кое-где и до 50 м», — 


объяснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В Новосибирске не обошлось без последствий этого природного явления — сегодня утром несколько самолётов не смогли приземлиться в Толмачёво.


Новосибирцы тем временем публикуют в своих соцсетях таинственные фотографии, которые помог сделать туман.




Доброе утро

Публикация от @knteva



Публикация от LSHM (@l1988j)


Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной, instagram.com (2–5)
Видео instagram.com

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