Новосибирцы сфотографировали смерч на Ордынской трассе

Смерч около Ордынской трассы
Смерч около Ордынской трассы

Вечером 23 июля в Новосибирской области заметили необычное природное явление, похожее на смерч.


«На нашем пути это не отразилось — мы ехали параллельно. Я видела, как вдали шёл ливень, он был немножко странным. Такое ощущение, что облако касалось земли и поднималось наверх далеко. Я когда его разглядывала вживую, было похоже, что воронка внутри», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Локайчук, которая ехала по Ордынской трассе из Ярового около 19:00 23 июля.


«Наши метеостанции никаких торнадо и смерчей в последние дни не обнаруживали», — прокомментировал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. Он добавил, что по фотографии невозможно определить, что происходило на горизонте, а также предположил, что это могли быть столбы поднявшейся пыли.


Съёмка с Ордынской трассы
Съёмка с Ордынской трассы


Год назад очевидцы сняли на видео смерч под Искитимом, но метеостанции его также не фиксировали.

Елена Громкова
Фото Ольги Локайчук

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