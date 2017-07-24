В Новосибирск придёт жара с грозами и градом

Новосибирскую область снова накроют дожди и грозы с порывистыми ветрами

Синоптики дали прогноз погоды на первую половину начавшейся недели: Новосибирскую область продолжат заливать дожди, но при этом станет немного теплее.





«Кардинальных перемен в характере атмосферных процессов мы не предполагаем. Над нами по-прежнему зона циклонической депрессии, системы низкого атмосферного давления на вторичных и основных фронтах. Поэтому погода по-прежнему будет связана с развитием грозовых ливней разной интенсивности. Единственное, что за счёт поступления воздушных масс уже не только с запада, но и с юго-запада температурный фон будет иметь тенденцию на повышение», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







Если 25 июля дневная температура в Новосибирской области будет держаться на уровне +23…+28 градусов, то уже к 27 июля она повысится в среднем до +26…+31. Ночная температура в первой половине недели тоже будет довольно высокой — от +12 до +18 градусов, говорят синоптики. Во время гроз ожидается порывистый ветер.







«Град мы тоже не исключаем», — добавил Ренад Ягудин.







По его словам, такая погода ожидает как область в целом, так и конкретно Новосибирск. Не стоит ждать прекращения дождей и во второй половине недели. Зато температура воздуха в третьей декаде июля будет приближена к норме.