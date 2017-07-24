Мальчик выбежал под колеса автомобиля у «Ауры»

Место ДТП

Вечером 23 июля в Новосибирске возле ТРЦ «Аура» под машину попал 9-летний ребенок.







В 20:35 автомобиль «Тойота Алексис» ехал по ул. Ипподромской с ул. Военной в сторону ул. Семьи Шамшиных. За рулем был 31-летний мужчина, авария случилась не на пешеходном переходе.







«Двигался в левом ряду, скорость — 70 км/ч. Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте, бежал слева под колёса. Нажал педаль тормоза, повернул вправо, столкновения избежать не удалось», — передали объяснение водителя в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





Мальчик сломал ключицу, также у него тяжелые травмы головы.







«Всего за выходные дни в городе Новосибирске в ДТП пострадали четыре ребенка, в том числе 2 детей-пешеходов и 2 детей-пассажиров», — рассказали в ГИБДД.







Кроме того, вчера в Краснозёрском районе случилось ДТП с детьми — однако его последствия оказались еще более печальными: в аварии погибли две девочки.