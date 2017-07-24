Две девочки погибли в машине с пьяным водителем

Место ДТП

Вечером 23 июля в Краснозерском районе Новосибирской области в ДТП погибли три человека.





Авария случилась около 19:40.







«57-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем "Мазда Капелла", не справился с управлением и совершил опрокидывание в левый кювет по ходу движения автомобиля», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.







В машине погибли три пассажира: мужчина 45 лет, две девочки 13 и 14 лет. Сам водитель поранил ногу. Сейчас идет доследственная проверка.







После аварии



