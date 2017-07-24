Две девочки погибли в машине с пьяным водителем

Место ДТП
Место ДТП

Вечером 23 июля в Краснозерском районе Новосибирской области в ДТП погибли три человека.


Авария случилась около 19:40.


«57-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем "Мазда Капелла", не справился с управлением и совершил опрокидывание в левый кювет по ходу движения автомобиля», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.


В машине погибли три пассажира: мужчина 45 лет, две девочки 13 и 14 лет. Сам водитель поранил ногу. Сейчас идет доследственная проверка.


После  аварии
После  аварии


Елена Громкова
Фото отдела пропаганды ГИБДД по НСО

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