Летевшие в Толмачёво самолеты приземлились в Барнауле из-за тумана

Туман утром 22 июля
Туман утром 22 июля

Утром 24 июля несколько самолётов, летевших в Новосибирск, вынуждены были отправиться на посадку в Барнаул.


«В Барнаул улетело 4 рейса», — рассказали в справочной аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который позвонил туда как пассажир. Самолеты обещают пустить в Новосибирск, когда туман рассеется.


Пассажирка одного из самолётов Ксения Эрдман, которая летела из Москвы в Новосибирск, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в Барнауле оказалась около 7 утра.


«9 самолётов из-за тумана не смогли приземлиться в аэропорту Толмачёво и вынуждены были уйти на запасной аэродром в Барнаул, где образовалась пробка в обслуживании прибывших рейсов», — написала в редакцию Ксения. После в разговоре с НГС.НОВОСТИ она пояснила, что информацию про девять самолетов объявил пилот.


После посадки пассажирам сказали, что самолет отправится в Новосибирск через два или три часа.


Похожая ситуация была с самолетами на выходных — 22 июля аэропорт утром тоже не принимал рейсы из-за тумана.

Елена Громкова
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