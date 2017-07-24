Летевшие в Толмачёво самолеты приземлились в Барнауле из-за тумана

Туман утром 22 июля

Утром 24 июля несколько самолётов, летевших в Новосибирск, вынуждены были отправиться на посадку в Барнаул.







«В Барнаул улетело 4 рейса», — рассказали в справочной аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который позвонил туда как пассажир. Самолеты обещают пустить в Новосибирск, когда туман рассеется.





Пассажирка одного из самолётов Ксения Эрдман, которая летела из Москвы в Новосибирск, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в Барнауле оказалась около 7 утра.





«9 самолётов из-за тумана не смогли приземлиться в аэропорту Толмачёво и вынуждены были уйти на запасной аэродром в Барнаул, где образовалась пробка в обслуживании прибывших рейсов», — написала в редакцию Ксения. После в разговоре с НГС.НОВОСТИ она пояснила, что информацию про девять самолетов объявил пилот.





После посадки пассажирам сказали, что самолет отправится в Новосибирск через два или три часа.





Похожая ситуация была с самолетами на выходных — 22 июля аэропорт утром тоже не принимал рейсы из-за тумана.