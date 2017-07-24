Новосибирск попал в лидеры по распространению ВИЧ

На середину мая в НСО было зарегистрировано 34 тысячи больных ВИЧ
На середину мая в НСО было зарегистрировано 34 тысячи больных ВИЧ

Новосибирск оказался среди городов-лидеров по распространению ВИЧ-инфекции.


Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».


«Вы знаете, что Кемерово у нас лидер в стране по этой инфекции? Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург — это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — цитирует Попову ТАСС.


Глава Роспотребнадзора отметила, что «у нас две эпидемии — наркомании и ВИЧ-инфекции», и они географически совпадают.


Отвечая на вопрос, нужно ли проводить анализ на наличие ВИЧ при поступлении в вуз, Попова сказала, что не видит для этого оснований. «Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье и каждый имеет право это реализовать», — сказала Попова.


В середине мая минздрав НСО раскрыл новые цифры по растущей заболеваемости ВИЧ в регионе.


На 19 мая в Новосибирской области было официально зарегистрировано 34 тыс. человек, заболевших ВИЧ, рассказывала главный инфекционист региона Лариса Позднякова. Таким образом, с начала года число заболевших ВИЧ к этой дате выросло на 1 тыс. человек.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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